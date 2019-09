Óriási sértődések után mindenki mindenki ellen helyzet alakult ki a polgármesteri székért Hatvanban

Ha vannak semleges szurkolók, akik nem csapatoknak, hanem a jó választásnak drukkolnak majd október 13-án, azok ne is keressenek tovább, Hatvan a városuk. Ezt egy friss közlemény is bizonyítja, amiben a helyi MSZP elnöksége szakít a pártközponttal, mert támogatják az összellenzéki jelöltet. De nem ez a legjobb fordulat a városban.

A hatvaniak választási lehetősége bőséges. Indul a jelenlegi polgármester, Horváth Richárd, aki fideszes színekben nyert 2014-ben, de most függetlenként indul. Merthogy a Fidesz egy hatalmi harc miatt nem mögé állt be végül, hanem Gál Erzsébetet indítják.

A városban van ellenzéki összefogás is, a közös jelölt az Együtt Hatvanért Egyesületes Palik Józsefné. Mögötte elvileg ott van a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és az MSZP is. Legalábbis a szocialisták központi akarata. Merthogy itt is van egy merthogy. A választáson el akart indulni Érsek Zsolt is, volt MSZP országgyűlési képviselő, Hatvan korábbi polgármestere. De az ellenzék nem mögé állt be. Érsek megsértődött, kilépett a pártból is, de függetlenként azért elindul.

Az MSZP hatvani szervezetének elnöksége ma közleményt adott ki, ebben „gyalázatos, jogszerűtlen, a tagság döntésével szembeni országos elnökségi utasításról” írnak, és közlik, hogy lemondanak a tisztségükről és kilépnek a pártból.

Ki fog győzni?

Ki tudja? Hatvan elvileg fideszes város, de ennek leginkább a hátrányát látták a helyiek a mostani ciklusban. A várost 2014-ig a fideszes országgyűlési képviselő, Szabó Zsolt vezette, ekkor neki is választania kellett a parlamenti munka és a település irányítása között. Szabó az Országgyűlést választotta, államtitkár is lett. Helyette párttársa, az addigi alpolgármester Horváth Richárd indult a polgármesteri székért, és simán, 65 százalékkal nyert is.

A problémák akkor kezdődtek, amikor kiderült, hogy továbbra is Szabó szeretné irányítani a várost a háttérből, meg is volt ehhez az embere a városházán, a kabinetfőnök Tóth Csaba, aki úgy viselkedett, mintha ő lenne a polgármester. Ezt viszonylag nehezen viselte a valódi, új polgármester, és kirúgta Tóthot.

Ezután jött az emberétől megfosztott Szabó Zsolt bosszúja. Az kabinetfőnök kiebrudalása után Hatvan elkezdte sorra elbukni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatokat, mert azokat elhasaltatta a megyei Fidesz (alelnöke Szabó Zsolt), illetve a megyei közgyűlés (alelnök az elküldött Tóth Csaba, pályázati ügyekben ő jár el). 2017-ben Hatvan 19 pályázatot adott be, összesen 6,4 milliárd forint uniós pénzre. Ehhez képest az akkori Magyar Nemzet információi szerint mindössze 55 milliós támogatás ítéletek meg a városnak.

Szabó képviselő/államtitkár/bosszúálló szerint a város rossz minőségű pályázatokat adott be. Az új polgármester, Horváth szerint viszont többszöri is előfordult, hogy utólag módosítottak a kiíráson, hátrányos helyzetbe hozva ezzel Hatvant. Eközben a Hatvan környéki kisebb települések nagyságrendekkel több pénzt nyertek: Hevesnek például 3,2 milliárd, Kiskörének több mint 2 milliárd, Lőrincinek 1,5 milliárd jutott, de Erdőtelek is kapott 1,1 milliárd forintot.

Annyira eldurvult a helyzet, hogy 2018 elején Lázár János, akkor még a Miniszterelnökséget vezető miniszterként beszállt a harcba. Kormányinfón jelentette be, hogy felülvizsgáltatja a Hatvant érintő összes TOP-pályázatot. Szerinte a polgármesternek van igaza, és Szabó Zsolt államtitkár súlyos hibát követett el.

Akkorát nem hibázott Szabó, hogy 2018 tavaszán ne őt indítsa újra az országgyűlési mandátumért a Fidesz. Szabó nyert. És láthatóan arra is maradt ereje, hogy megakadályozza a hatvani polgármester újraindítását, és egy hozzá közel álló új jelölt indítását.

A tavaszi EP-választáson ez volt a hatvani eredmény:

Fidesz 51,04 százalék

DK 17,76 százalék

Momentum 9,03 százalék

Jobbik 7,7 százalék

MSZP 5,35 százalék

Mi Hazánk 4,19 százalék

Kétfarkú 2,31 százalék

LMP 2,11 százalék

Munkáspárt 0,49 százalék

Ehhez képest most minden sokkal kuszább.