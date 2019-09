Szijjártó szerint hisztérikus a szlovák külügy reakciója

Eltúlzottnak és hisztérikusnak nevezte Szijjártó Péter, hogy a szlovák külügy behívatta a magyar nagykövetet a hétfői magyar-szlovák Európa-bajnoki-selejtezőn történtek miatt.

A fél V4-es meccsen a magyar szurkolók kifütyülték a szlovák hinmuszt (akárcsak az első, szlovákiai meccsen a hazai szurkolók a magyart), időnként kórusban cigányozták a szlovákokat és felcsendült a Szar, Szlovákia rigmus is. Volt egy kisebb incidens is egy szlovák zászló miatt. A szlovák külügy ezt úgy foglalta össze, hogy a budapesti focimeccsen sértő, szlovákellenes jelszavak hangzottak el, és megsértettek egy szlovák állami jelképet is, valamint kifütyülték a szlovák himnuszt.

Szijjártó arra hivatkozott, hogy - mint az megírtuk - a VIP-ben magyar politikusokkal nézte a meccset Andrej Danko, a szlovák parlament elnöke, aki a lefújás után a magyar külügyminiszter szerint „tiszteletre méltó” interjút adott, az együttműködést, a hangulatot dicsérte. (Ez valóban így volt.) Szijjártó szerint a szlovák külügyi bürokratáknak a politikai vezetőkhöz hasonlóan azon kellene dolgozniuk, hogy a közép-európai együttműködés minél hatékonyabb és szorosabb legyen. (Miközben behívták a magyar nagykövetet, V4-es találkozó kormányfői találkozó volt Prágában.)

VIP-páholy a meccsen. Orbán mellett Andrej Danko, a szlovák parlament elnöke. Fotó: Botos Tamás/444

A nagykövetbehívások bajnoka, Szijjártó Péter még arról is beszélt, hogy számára fontos a sportszerűség és az ellenfél tisztelete, majd hozzátette, nyilván a barátság jegyében: „ha én minden egyes olyan eset után behívnám a szlovák nagykövetet a külügyminisztériumba, amikor egy sporteseményen szlovák szurkolók tiszteletlenül viselkednek magyar emberekkel, sportolókkal, a magyar nemzettel szemben, akkor a szlovák nagykövet állandóan ott lenne a minisztériumban”. (MTI alapján)