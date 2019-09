Az új olasz kormány már megengedi, hogy kikössenek a tengerből kimentetteket szállító hajók

Olaszország frissen felállt kormánya engedélyezte egy civil szervezet mentőhajójának, hogy fedélzetén 82, a tengerből kimentett emberrel kikössön az országban, szakítva az előző kormány fasiszta belügyminiszterének keményvonalas politikájával. Matteo Salvini, aki annak reményében mondta fel a koalíciós kormányzást az Öt Csillag Mozgalommal, hogy előrehozott választást provokáljon ki, a Twitteren reagálva máris azzal vádolta korábbi, most a baloldallal koalícióra lépett szövetségeseit, hogy gyűlölik az olaszokat.

A tengerből kimentett menekülők az Ocean Viking fedélzetén a fal előtt, amit a megmentett gyerekek rajzai díszítenek. Fotó: ANNE CHAON/AFP

Salvini belügyminisztersége alatt az olasz hatóságok minden erővel akadályozták a kimentett fuldoklókat szállító hajók kikötését, idén a norvég zászló alatt hajózó, az Orvosok Határok Nélkül (MSF) és az SOS Méditerranée civil szervezetek által működtetett Ocean Viking lehet az első hajó, aminek engedélyezik a kikötést az olasz partokon. A Guardian összesítése szerint az elmúlt 14 hónapban 25 alkalommal kerültek összetűzésbe vízből kimentetteket szállító hajók az olasz hatóságokkal.

Az új olasz kormány szombaton engedélyezte a hajó kikötését, miután egyeztettek az Európai Bizottsággal, amelyhez szerdán este futott be kérés, hogy segítsen az Ocean Viking fedélzetén érkezők szétosztásában a tagállamok között. Az MSF közleménye szerint a tengerből kimentettek hat napi hajózás után a szicíliai Lampedusában léphetnek majd partra.

Az olasz kormány tájékoztatása szerint a 82 kimentett menekülő felét Franciaország és Németország fogadja be, a többieket más EU-tagállamok között osztják majd szét. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szerdán a Giuseppe Conte olasz miniszterelnökkel folytatott egyeztetései után azt mondta, hogy azok a tagállamok, amelyek nem vállalnak terheket a menekültek szétosztásában, pénzbüntetésre számíthatnak. "Azok, akik nem vesznek részt a menekülők szétosztásában Európai szinten, azok jelentős mértékben, pénzügyi alapon fogják érezni ennek hatását" - mondta. (Via The Guardian)