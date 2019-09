Ha az érdekük úgy kívánja, egymást is felnyomják a versenyhivatalnál az influenszerek

Van egy világ, amiről eddig biztosra vettem, hogy abban a formájában, ahogy én eddig ismertem, valójában nem létezik. Azt hittem, valójában nem öltözik így senki, ennyi időt senki sem szán a sminkjére, ennyi ideig nem lehet cukiskodó hangon beszélni, és bármilyen sokan is hastagelnek egy ronda, csak amerikai bácsik által hordott fehér edzőcipőt, eddig senki sem tudott volna meggyőzni róla, hogy minden második influenszerlány pontosan ilyet visel. Pedig de, onnan tudom, hogy pénteken a saját szememmel láttam az Erzsébet téri Aquariumban.

Másodszorra rendezték meg az Influencer Festivalt, és a véleményvezérek iránt fogékony látogatók számára kimondottan impresszív vendég- és előadólistát sikerült összeállítani. Youtube-erek, instakirályok és -királynők, TikTok-sztárok és a maguknak más területen hírnevet szerzett, de nagyon közösségimédia-tudatos celebek osztották meg sikerük titkait a látogatókkal. Bár érdekes dolgok hangzottak el magáról a tartalomgyártásról is, a hangsúly azért valójában a marketingen volt. Pontosabban azon, hogyan lehet, hogyan érdemes, és hogyan nem szabad pénzre váltaniuk az ismertségüket az influenszereknek.

„Egy pillanat, mindjárt megkapod a badge-edet is”

- mondta a kedves recepciós lány, aki a bejutásomkor látott el a megfelelő karszalaggal. Így tanultam meg már a belépés előtt, hogy ha vegyülni akarok, akkor itt nincsen közösségi oldalazás, csak sósöl média, nincsen olyan se, hogy egy influenszer igényt tart valamire, csak az, hogy klémeli magának, és hogy a fogyasztó nem veszi a célzást, hanem megkapja a hintet. Az is világos lett, hogy az influenszerek többsége élőben is képes hozni azt a filterezett, mindig mosolygó, frissen manikűrözött világot, amivel a kenyerüket keresik. Ezt persze más, kevésbé sokkoló formában már korábban is láttam, de egy terem dugig tömve tökéletes szemöldökű emberekkel, tök ugyanolyan módon felhajtott gatyákkal és haszontalannak tűnő kézitáskákkal azért sokat dobott a dekornak köszönhetően amúgy is pillecukros hangulaton.

A Youtube jövőjéről szóló előadás egyik nézője, vélhetően jómaga is influenszer. Fotó: 444.hu

Mielőtt végleg elsüllyedtem volna az instaérzésben, szerencsésen visszatérített a valóságba Fazekas Ildikó (Önszabályozó Reklám Testület) és Dr. Zenisek Andrea (Gazdasági Versenyhivatal) páros előadása. Ők arról beszéltek a lehető legérthetőbb módon, hogy milyen kötelezettségei vannak (lennének) a pénzt elfogadó influenszereknek. A Gazdasági Versenyhivatal viszonylag későn, 2017-ben kezdte vizsgálni az influenszerek és a fizetett posztok problémáját. Végül kiadták ajánlásukat, melyben egyértelműen definiálták, ki számít véleményvezérnek, és pontosan hogyan kell megjelölni a fizetett, vagy barterszerződés keretében megjelenő posztokat. A mostani előadás során kiderült, hogy bármilyen egyszerű módon próbálják megértetni az influenszerekkel a tényleg nagyon egyszerű szabályokat (lényegében annyi, hogy ha valamit reklámozol, írd oda, mondd bele a kamerába, valahogy jelezd, hogy ez reklám, és nem, nem elég a hashtag köszönöm).

Bármilyen egyszerűek ezek a dolgok, a jelek azt mutatják, hogy még olyan arcok sem képesek felfogni őket, akik lassan már egy évtizede gyártják a tartalmat az interneten. Viszont aki felfogja, fel is használja a konkurencia ellen: kiderült, hogy az influenszerek előszeretettel nyomják fel egymást a GVH-nál, ha valakinél észreveszik, hogy lemaradt a hashtag reklám. Ez egyébként a szakértő szerint az egész világon így van, sőt,

egymás fikázásában, vegzálásában és gyalázásában még le is vannak maradva a magyar influenszerek.

Kulcsár Edina egykori szépségkirálynő, jelenleg többek közt inluenszer Fotó: 444.hu

„Nem gyorsan kell meggazdagodni, hanem nagyon”

- ezt már Istenes Bence mondta a The ultimate guide to Content Creation & Influencer Marketing címen futó páros előadáson. Istenesre nyilván érdemes odafigyelni, csak Instán több mint 400 ezer követője van, emellett pedig ismert és kedvelt műsorvezető az RTL-en. Ezen az előadáson az Adamsky Budapesttel közösen készített kampányáról beszélt, ami nonfluencer néven fut, és ha jól értem, az az üzenete, hogy ne legyél hülye és olcsó, és válassz magadnak jobb ügynökséget.

Istenes szerint fontos, hogy az ember mérlegeljen, mielőtt igent mond egy szponzorajánlatra, ő például saját állítása szerint 99 százalékban csak olyan dolgokat reklámoz, amiket tényleg szeret. A Mercedest például nagyon szeretheti, mert az etikus influenszerkedésről tartott előadáson ezt legalább tízszer elmondta. Istenes úgy gondolja, az sem mindegy, kivel szerepel együtt valaki egy kampányban, és ha az az alak a számára vállalhatatlan, inkább engedje el.

Kíváncsian vártam, mit takar a Celebrity Endorser vs. Content Creator elnevezésű vita, és ha lassan is, de leesett, hogy nyilván az influenszerek között is megy a klikkesedés és egymás csoportokba rendeződött utálása. A vita szereplői Puskás Peti és a Pamkutya nevű Youtube-csatornát működtető testvérpáros voltak, és bár az egész fesztiválra jellemző kölcsönös kedélyeskedésnek köszönhetően valódi vita nemigen volt, megtudtam, miért nem szabad összetéveszteni a csak a valódi kulturális értékeket promotáló Puskás Peti munkásságát másokéval. Ő például - ellentétben az ügynökségekkel és a tévécsatornával, amelynek dolgozik - nem számokban méri az értéket, neki valamelyik színművész, képzőművész, exbarátnő instája akkor is sokkal értékesebb, ha jóval kevesebb követőjük van, mint Hódi Pamelának.

Puskás egyébként jómaga sem vállal el bármit. A napokban minden közösségi oldalt elárasztott egy ruházati tömegtermékeket árusító webáruház kampánya, ebben a fesztiválon jelen lévő csúcsinfluenszerek szinte mindegyike részt is vett - kivéve őt, ő ugyanis a Madách Színház színművésze. Jó, nem ezért nem vett részt benne, hanem mert nem hiszi, hogy fenntartható lenne teleszórni a világot olcsó, valószínűleg rabszolgamunkával készülő rongyokkal. Ebben persze nem nehéz egyetérteni vele.



A legtöbb előadás - így a Youtube jövőjét tárgyaló beszélgetés - alapján akár arra a következtetésre is juthattam volna, hogy képtelen küldetésre vállalkozik, aki most szeretne betörni erre a piacra. Legalábbis ezt sulykolták hallgatóikba még a most is bőven 25 év alatti, de már veteránnak számító influenszerek is. Ugyanakkor az is kiderült, hogy egyre több pénzt lehet keresni ezzel a műfajjal. Nem csoda hát, hogy a hírnévvel és vagyonnal kecsegtető influenszerkedés olyan népszerű a tinik körében. A Be Social idei felmérése szerint