Az elharapózott nyíltszíni szex és a turisták miatt szüntették meg a péntek délutáni meztelen férfifürdőzést a Rudasban

Háborog a Rudas fürdő férfi törzsvendégeinek egy része, péntekenként mostantól ugyanis csak 12:45-ig tart a kötényes – praktikusan meztelen – férfinap a törökfürdőben.

Utána már kötelező a fürdőruha és koedukált a rendszer.

A fürdő a zabolátlan szexszel és a több vendéggel magyarázza a lépést.

„(...) munkaidejük végén számos férfi – családapa és választópolgár –használta találkozásra és hétlezáró kiengedésre, beszélgetésre a patinás fürdőt, barátságok szövődtek az ebben az időben idelátogatók között. Most, hogy a fürdő vezetése érdemi egyeztetés nélkül ezt a meghatározó idősávot kívánja átengedni a fürdőruhás turizmusnak, a fürdőkultúra komoly veszteséget szenved: a rendszeres találkozókat, baráti csevegést, eszmecserét immáron felváltja a szemét meresztő, értetlen üresség.”

Ezekkel a líraiba hajló, de igencsak drámai szavakkal indított a napokban online petíciót a Rudas egyik törzsvendége. A megrendültségének az az oka, hogy a fürdő vezetése megváltoztatta az eddigi rendet:

pénteken, ami a törökfürdő részen hagyományosan férfinap volt, amikor a vendégek kötényben – vagyis a gyakorlatban meztelenül – fürdőzhettek, mindezt csak ebédidőig tehetik ezentúl. Délután egytől ugyanis fürdőnadrágot kell húzni és nők is bejöhetnek.

A törzsvendégek közül néhányan egy Facebook-csoportot is létrehoztak a témában, egyiküket annyira felháborította a változtatás, hogy a témában készített egy matricát is, ami a petícióra hívja fel a figyelmet, íme:

Az egyik csoporttag ezt több helyre is kiragasztotta a fürdő közelében, ám a plakátokat – meggyőződése szerint a fürdő alkalmazottai – azonnal lekaparták. Na de miért borít ki annyira egy férfi törzsfürdőzőt, ha a hét egyik délutánján kötény helyett úszónadrágban izzadhat csak? A petíció erről azt mondja:

„Nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy fürdőruhában is lehet gőzt kiengedni a hét végeztével, de azok számára, akik megszokták és megszerették a »kötényes« Rudast, elképzelhetetlen, hogy hogyan lehetne ugyanezt a kötetlen hangulatot olyan kényelmetlenségek ellenére megőrizni, amelyek a fürdőruha egésznapos hurcolásával, nem higienikus viselésével, majd a vizes ruhadarab további cipelésével járnak.”

A témában megkerestem a Rudast. A fürdő reakciójában arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a péntek délutánt koedukálttá tették,

„az ún. törökfürdő részen hétfőn, szerdán és csütörtökön reggel 6 órától, este 8 óráig, az urak részére továbbra is biztosított a kötényes fürdőzés, a hölgyeké a keddi napok”.

És mi volt a változtatás igazi oka? A fürdő szerint a turistáktól várható bevételek, illetve az, hogy a férfivendégek egy része a fegyelmezés ellenére rendszeresen mások előtt szexelt:

„Döntésünket mind a megnövekedett turistaforgalom, mind az elharapózott nyíltszíni szex megakadályozása is befolyásolta. Sajnos a megerősített biztonsági szolgálat sem tudta egyértelműen ezeket a közerkölcsöt sértő jeleneteket megakadályozni, viszont a többi vendégünk pihenési, relaxációját már zavarta volna az ennél nyomatékosabb biztonsági szolgálat megléte.”



Azt a petíció szerzője is elismerte, hogy korábban elszabadultak a dolgok nyilvánosdugás-fronton, de állítása szerint egy ideje már javult a helyzet:

„Bár kb. 1,5 éve kicsit tényleg elszabadult a dolog, de azt egészen jól kezelte a fürdővezetés és a biztonsági őrök alkalmazásával le lett szoktatva a többség arról, hogy szexelésre használja a fürdőt. (...) kb 1 éve nem láttam már problémát ez ügyben.”

A fürdő válaszában a szex mellett a turistákat emlegette hangsúlyos okként

„A turisztikai szempontból frekventált péntek délutánok és a hétvégék koedukált fürdőzési lehetőséget nyújtanak, mivel szintén hosszú ideje számos megkeresést kaptunk, hogy növeljük a koedukált napok számát. A koedukált fürdőzés bevezetése számos egységünkben (Széchenyi fürdő, Szt. Gellért fürdő, Király fürdő) jelentős vendégforgalom növekedést eredményezett.”

Több törzsvendég szerint a péntek délutánokkal nem volt baj ezen a fronton, állításuk szerint a törökfürdő ilyenkor tele szokott lenni. De a turistákkal nem békülnek. Egy 444 által megkeresett elégedetlenkedő kendőzetlenül fogalmazott:

„Én 25 éve jártam ebben az időpontban – ahogy sokan mások is –, kurva jó hét végi leengedés volt ez legalább 300 embernek. Most jöhetnek a turisták, mi meg mehetünk a picsába.”

A Rudas viszont éppen azt emelte ki, hogy bár a koedukált rendszer nekik több bevételt hozna, „ennek ellenére döntött úgy Társaságunk, hogy a Rudas fürdőben megőrizzük a török fürdőzés hagyományait, amelyre sehol máshol az országban nincs lehetőség”.

A petíció szerzője arra is panaszkodott, hogy a törzsvendégekkel nem egyezetett megfelelően a fürdő. A Rudas viszont azt állítja, mindenkit megfelelően tájékoztattak:

„Törzsvendégeinket mind névre szóló levélben, többi vendégünket a helyszínen kiírás formájában, illetve a honlapunkon már egy hónappal ezelőtt folyamatosan értesítettük, sőt a törzsvendégek egy részével a menedzsment szóban is egyeztetett olyannyira, hogy az ő igényeiket figyelembe véve hagytuk meg péntek délelőtt a kötényes fürdőzés lehetőségét.”

Egy búbánatos törzsvendég kulturális veszteségként éli meg a döntést:

"Ha a többség ezt szeretné, akkor azt el kell fogadni, de szomorú látni a fürdőkultúrát elveszni. Japánban például csak pár éve vezették be egyáltalán, hogy be lehet menni bizonyos fürdőkbe fürdőnadrágban, ott simán meg van mondva, hogy így lehet fürdőbe menni és évszázadok óta működik a dolog (hozzánk hasonlóan élő fürdőkultúrát én csak Japánban láttam, még Törökországban sem volt annyi helyi fürdőbe járó, mint itt). Ez vész el most a szemünk előtt."