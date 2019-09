Ausztriában útmutatót dolgoztak ki városoknak az e-rollerezés szabályozására

Mivel Ausztriában is szaporodnak az e-roller-szolgáltatók, ezért az Osztrák Városok Szövetsége és az AustriaTech útmutatót készített a településeknek arról, mire figyeljenek a szolgáltatás engedélyezésekor. „A jogi és működési keretfeltételek ismerete mellett ugyanis annak biztosítása is nagyon fontos, hogy a felhasználók megfelelő módon vegyék igénybe ezt a mobilitási formát” – közölték.

Fotó: 444

Az Osztrák Városok Szövetsége a biztonságot tartotta a legfőbb szempontnak, így elérte, hogy az e-rollereket a közlekedésben a kerékpárokkal tekintsék egyenértékűnek, amit az osztrák KRESZ 2019 júniusi módosítása is rögzít. Vagyis elektromos rollerrel csak a kerékpáros közlekedésnek fenntartott kerékpárúton, kerékpársávban vagy az úttesten lehet közlekedni, a járdán nem.

Az útmutatóban javaslatok vannak arról, milyen eszközökkel lehet lerövidíteni a felhasználók tanulási folyamatát, illetve best practice-megoldások is szerepelnek Európa más városaiból, de keretszerződés-minták, városok és szolgáltatók közötti akkreditációs megállapodások, megoldási javaslatok is könnyítik a városok dolgát.

Az útmutató kidolgozói remélik, a közeljövőben a városok közlekedési vállalatai és a közösségi e-roller-szolgáltatók között szorosabb lesz az együttműködés.