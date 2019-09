Milyen a buli? Bomba!

Szeptember tizenkilencedike – na, vajon minek az évfordulója ez? Persze, pont 60 éve annak is, hogy az Amerikába látogató Nyikita Hruscsovot biztonsági okokból nem engedték be Disneylandbe, de két évvel korábban más is történt: az amerikai kormány Las Vegas környékén végrehajtotta az első, felszín alatti atomrobbantást.

Nem biztos, hogy ugyanezen okból, de a Telekom is valami hasonlóra készül a csütörtöktől vasárnapig tartó Electronic Beats rendezvénysorozattal. A föld alatti Akváriumban olyan technobulikat rendeznek, hogy az garantáltan felér majd egy atomcsapással. Sugárzásveszély szerencsére nem fenyeget, legfeljebb akusztikus lökéshullámok, de a felhozatalt elnézve minden adott ahhoz, hogy egy tűzforró techno-prelűddel, 12 nemzetközi fellépővel és sok kapcsolódó rendezvénnyel köszöntsük a hűvösbe forduló őszt.

DEFCON 5

A rendezvény nyitóeseményét a Citadellán tartják, ami ugyan épp a földalattiság ellentéte, de megéri felkaptatni. Nemcsak azért, mert a rendezvény ingyenes, hanem azért is, mert az este fő attrakciója a Parra for Cuva lesz, akik finom, az akusztikus hangzás irányába elkalandozó elemekkel fűszerezik a nyers elektronikát. És milyen jól csinálják! Ez a berlini fellépésük például olyan élmény, mint nyakig merülni egy fürdőkádnyi meleg géphangba.

A koncert este hétkor kezdődik, de a legtürelmetlenebbeknek nyugodtan mehetnek korábban, mert a Pure Lust párosa, a két Daniel – Santiago és Ban – már délután ötkor megkezdik az alapozást a DJ pultban. Aki nem tudja idő előt a sarokba vágni a billentyűzetet/csavarkulcsot, az sem marad le semmiről, mert a rendezvény oldalán az egész bulit élőben közvetítik.

DEFCON 4

Pénteken tartják a Potential of Budapest Underground nevű keretrendezvényt. A Toldi moziban először levetítik a BP Underground dokumentumfilm-sorozat harmadik részét, utána pedig kerekasztal-beszélgetés jön, ahol nemcsak a budapesti techno szcéna résztvevői fordulnak majd meg, hanem több legendás klub vezetője – köztük Dimitri Hegemann, a Tresor alapítója is. A film és a panelbeszélgetések után bulizás jön, ahol a Chi Recordings DJ-i szolgáltatják a talpalávalót. A rendezvény ingyenes – már annak, aki időben érkezik, mert a többiek hoppon maradnak.

Eddig egy fillérünkbe sem került megmerítkezni a technokultúrában, de a hétvégi programokra a jegyvásárlást érdemes minél korábbra időzíteni (nehogy úgy járjunk, mint Hruscsov Disneylandben).

Egy technorajongónak óriási hiba lenne kihagyni az akváriumos bulikat. Pénteken olyan húzónevek fognak játszani, mint például a Motor City Drum Ensemble. Szinte hihetetlen, hogy egy német DJ ilyen szemérmetlenül formabontó módon keverjen ma már avíttnak számító, hagyományosan fekete zenészek által felfuttatott stílusokat: a Motown életteli soul-lemezeit és a chicago house dinamikáját. A harminc-negyvenéves korongok mixeléséből valami egészen eredeti születik: bólogatás nélkül is nehéz megállni, de a heves lábrázás gyakoribb reakció. „Pretty fly for a white guy!” – énekelné az Offspring.

Ez csak az Akvárium Main Halljának fő attrakciója lesz, de nyugi, maradtak még ászok a kabátujjban. A Motor City Drum Ensemble-t a berlini Paramida váltja a DJ pultban, akit a világ egyik legjobb warmup DJ-jének tartanak: az égbe emelt BPM-ek helyett fékezett habzású, komótos tempójú ütemekkel hipnotizál. Őt követi Route 8 és Soundbank közös fellépése, akik minden szembe könnyet csalnak a dubos-house-os tánczenéikkel.

Érdemes lesz átsétálni a Kishallba is, mert ott az innervision-ös Marcus Worgull és Trikk fogják cserélgetni a lemezeket, megágyazva az All In Records színeiben színpadra lépő jaffa surfának, illetve a citymatinés Sobeknek. A kísérletezőbb hangzások szerelmesei mindenképpen kukkantsanak be a Volt Lokálba is, mert a budapesti Dalmata Daniel lemezkiadó művészei (Kiss Imre, Max Sinclair, J. Mono, CT Kidobó és Új Bála) remek zenékkel és élő fellépésekkel készülnek.

DEFCON 3

Ha kihevertük a pénteki hedonizmust, szombaton ebéd után ballagjunk el a Nyugatihoz, mert az Eiffel téren tartják a Telekom Lifestyle Marketet, ahol a kézműves/dizájner cuccok kirakodóvásárán kívül az Independent Label Fair 2019-et is tartják: több mint 40 független hazai lemezkiadó fogja bemutatni a portékáját. Nem hétköznapi lemezvásár lesz, az biztos: a kínálat csak a független kiadók zenéiből fog állni, de jazz-, diszkó-, punk-, elektronika-, avantgárd- és drum n' bass-lemezek közül egyaránt válogathatunk.

Az ilyen vásárok nagy előnye, hogy a pénzünkkel nem viszonteladókat támogatunk: minden fillér az adott kiadóhoz kerül. Aki nem lemezgyűjtő, annak is érdemes kiballagnia, mert – a panel- és kerekasztal-beszélgetéseken túl – minikoncertekbe, DJ szettekbe és live actekbe is belefülelhetünk.

DEFCON 2

Lehet ezt még fokozni? Hogyne lehetne! Az eddig felsorolt bulik többnyire az elektronikus zene lágyabb, intellektuálisabb oldalát mutaják, ahol békésen megfér egymás mellett a house életvidámsága, a Kraftwerk melankóliája és az ambient finomsága.

De szombaton... szombaton az okoskodás mellett a nettó őrület is helyet kap majd, amit a Budapestre hét év szünet után visszatérő Modelselektor garantál. Emlékeztek még a kétezres évek elején az electroclash-hullámra, ami a punk szilajságát keresztezte a gépies techno-prüntyögésekkel és finom iróniával? A Modelselektor tagjai, Sebastian Szary és Gernot Bronsert is ebben a közegben találtak magukra.

Bár a kilencvenes évek eleje óta együtt DJ-znek és húsz éve száradt meg a tinta az első remixszerződésükön, azóta saját kiadókat alapítottak (BPitch Control, Monkeytown Records), Moderat fedőnéven kollaboráltak (a Budapesten szintén nem ismeretlen) Apparattal, tucatnyi kiadvány fűződik a nevükhöz, és olyan híres rajongóik vannak, mint a Radiohead-frontember, Thom Yorke.

És ez még csak a pedigréjük; ahhoz, hogy megértsük, miért ekkora szám, amit ez a két őrült művel a színpadon, látni kell őket. Ezt már nem lehet sima bólogatással megállni: amikor hét éve – ugyancsak a Telekom Electronic Beats szervezésében – színpadra léptek, a buli veszett párnacsatába torkollott. A szombati bulin valószínűleg többször hangzik majd el Jézus neve, mint egy vatikáni zsinaton.

Aki ennél konszolidáltabb hangzásra vágyik, az sem fog csalódni, mert a Nagyhall felhozatala egyébként is erős lesz. Sevdaliza a kísérleti elektronika, az avant-pop és az r'n'b feltáratlan határterületeire kalauzol; a berlini Tresor rezidens DJ-je, Claudia Andreson atmoszférikus tánclemezeket fog cserélgetni, akárcsak a kicsontozottabb techno-hangzást preferáló Subotage; DJ Crimson nevét pedig jó eséllyel mindenki ismeri, aki élete során kettőnél többször fordult meg a Larmben vagy az A38-on.

„Slow down, you move too fast” – énekelte Simon és Garfunkel a 59th Street Bridge Song-ban. A hétvégi bulin ezt a dalt valószínűleg ezt nem fogjuk hallani, de a finomabb hangzások kedvelői mindenképpen nézzenek be a Kishallba szombat este, mert Robert Dietz demózni fogja, hogy hogyan lehet megbolondítani a house monotonitását egy csipetnyi funkos hangzással. Hasonlóra vállalkozik Jennifer Cardini, aki már több fesztiválon – többek között a kultikus Burning Manen – is bizonyította, hogy 120 BPM alatt is van élet (méghozzá nem is akármilyen). Nathan Micay-től harmóniagazdagabb, dallamosabb zenékre számíthatunk, amikből a kilencvenes évekbeli rave-ek eufóriája sem fog hiányozni: ha valaki lélekmelegítő technóra és tört ritmusokra vágyik, eszébe ne jusson kihagyni a szettjét.

A Volt Lokál programja szintén figyelemre méltó: sem a Persephone Showcase-t, sem Manu Schippert, sem Alexandrt, sem Boks-t nem éri meg kihagyni. Már csak azt kéne kitalálni, hogy lehetnénk egyszerre több helyen – de ha ez nem is sikerül, az biztos, hogy az ide-oda ingázás közben sehol sem futhatunk majd bele rossz zenékbe.

DEFCON 1

Nem túlzás azt állítani, hogy ebben a hónapban nem lesz ilyen erős elektronikus zenei rendezvénysorozat Budapesten. Nem érdemes halogatni a jegyvásárlást mert – és erre a szervezők is felhívták a figyelmet – az Akváriumban limitált a férőhely, és teltház esetén simán az orrunkra csapják az ajtót.

De ha bent vagyunk, garantált a szórakozás. És amikor vasárnap hajnalban, a rendezvény végén elhal az utolsó bitnyi géphang is, és kibotorkálunk a csípős reggeli levegőre, úgyse tudunk majd mást mondani a mellettünk állónak, mint azt, hogy hallod, ez bomba volt.

