Tavaly a romák szavazataival nyert a Fidesz, és most is a telepen dől el a választás Tiszavasváriban

Tiszavasvári 2018-ig jobbikos fellegvár volt, míg a Fidesz hajszállal, de megnyerte a tavalyi időközi polgármester-választást.

Azóta Szőke Zoltán vezeti a várost, pedig csak a romák lakta szegregátumokban tudott nyerni, minden más körzetben kikapott.

Mégis simán újra győzhet, mivel nem úgy tűnik, hogy a közös ellenzéki jelölt meg tudná szólítani a nyomortelepen élőket.

A szentmihályi telepen képviselőnek indul a volt jobbikos politikus, később helyi közmunkásvezető Zagyva György Gyula is. Azt ígéri, eltünteti a gazt és a szemetet, de így sem lesz könnyű dolga a telep királyával, Hurkással szemben.

Közben felbukkant egy harmadik párt is, amit kiugrott jobbikosok alapítottak, és minden körzetben saját jelöltet indítanak. Azt mondják, semmi közük a Fideszhez, mégsem Szőkét, hanem az ellenzéki jelöltet támadják.

Fotó: Halász Júlia

Ki fog nyerni?

A Fidesz!

Tuti?

Tuti!

És az jó?

Jó hát!

- kiáltotta oda a fiú a bicikliről, majd továbbhajtott a Széles utcán. Rajta kívül kevesen merték elmondani Tiszavasvári legszegényebb környékén, a szentmihályi romatelepen, hogy kire szavaznak az őszi önkormányzati választáson. Két polgármester-jelölt közül választhatnak: egyikük a fideszes Szőke Zoltán, aki a tavalyi időközin szakította meg a Jobbik nyolcéves helyi uralmát, a másik Kiss Krisztián ügyvéd, az ellenzéki pártok közös jelöltje.

Az ő párharcuk helyett inkább az egyéni képviselőjelöltek tartják lázban az embereket.

„Mi nem fideszesek vagyunk, hanem hurkásosok!” - gyűltek oda sorra a félmeztelen fiúk, akik még a focizást is abbahagyták, hogy egymást túlkiabálva ígérjék, Balogh Sándort, vagy ahogy helyben ismerik, Hurkást támogatják. Ő a telep legfontosabb politikai szereplője, aki a korábbi évekkel ellentétben most nem függetlenként, hanem fideszes színekben indul.

Fotó: Halász Júlia

Az aszfalt nélküli telepen egymást érik a szeméthegyek, itt-ott galambok próbálnak kitúrni belőle valami használhatót, Hurkás boltjához mégis szépen lebetonozott járda vezet. A tulajt nem találtuk odabent, a bejáratnál álló, szűkszavú társaság szerint azért, mert éppen áruért ment. Hurkás boltján kívül csak egy helyen, a Chicago nevű üzletben lehet vásárolni a telepen. A pult mögött álló, idősebb nő heteken belül a városközpontba költözik. „Nézzen szét” - válaszolta, amikor rákérdeztünk, miért.

Fotó: Halász Júlia

Egyetlen asszonnyal találkoztunk, aki a Hurkást dicsérő fiatalok gyűrűjében egyre csak azt hajtogatta: „ha adnának egy zsák pénzt, akkor se szavaznék rá!”

Ő Hurkás kihívóját, Zagyva György Gyulát, az egykori jobbikos parlamenti képviselőt támogatja, aki évekig vezette a tiszavasvári közmunka-programot. Akkoriban a jobbikos Fülöp Erik volt a város polgármestere, aki az utolsó éveiben azzal került be a hírekbe, hogy a romák rendszabályozására kitalált érpataki modellt próbálta a városba importálni. Létrehozták a Becsület Légiója nevű csoportot, amit Zagyva „gárda nélküli gárdának” nevezett, de végül a Kúria a romák elleni zaklatásnak minősítette a tevékenységüket.

Fotó: Halász Júlia

Zagyva a 444-nek azt mondta, esze ágában sem lett volna elindulni, de hagyta magát rábeszélni, mert „a közmunkás cigányok egész télen telefonálgattak. Azt akarták, hogy menjek vissza közmunkavezetőnek, de amikor megértették, hogy nem fogok Szőkének dolgozni, kitalálták, hogy induljak Hurkás ellen. Pedig nem vagyunk függőségi viszonyban, nem érdekük, hogy nekem puncsoljanak”.

Szerinte, hiába könyvelték el őt sokan rasszistának és cigánygyűlölőnek, igenis van bázisa a telepen. „Aránylag szigorú voltam, de volt bennem megfelelő rugalmasság is. Ez sokaknak tetszett, mert most kiszámíthatatlan, felületes a közmunka. Amikor én voltam a főnök, le volt vágva a gaz a telepen, most nincs. Nem végzik el a munkát.”

Zagyva - aki nem lakik Tiszavasváriban, de családi okokból is gyakran megfordul a városban és a telepen - azt mondta, annyira komoly ellenfélnek tartják őt, hogy ha meglátják az utcán, amint a közmunkásokkal beszélget, azonnal elküldik őket máshová.

Mintha az ellenzék feladta volna a nyomortelepet

Zagyva függetlenként indul a szentmihályi telepen, ahol az ellenzéki összefogás által létrehozott szervezet, a Közös Jövőnk - Tiszavasváriért Egyesület (KÖTE) még csak jelöltet sem állított. „Nem találtunk olyat, aki bevállalta volna, hogy képviseli az ott élőket. Nehéz befolyásolni azt a körzetet” - mondta Kiss Krisztián ellenzéki polgármester-jelölt, akit támogat az MSZP, a Jobbik, a Párbeszéd, a Momentum és a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom is.

Kiss Krisztián ellenzéki polgármester-jelölt Fotó: Halász Júlia

Hivatalosan nem álltak be Zagyva mögé, de Kiss nem gondolja róla, hogy „rosszabbul képviselne bárkit is, mint Balogh Sándor, aki totálisan alkalmatlan”. Úgy tűnik, mintha az ellenzék feladta volna a szentmihályi telepet, Kiss egyszer sem volt ott kampányolni, ahogy a másik nagy szegregátumban, a bűdi városrészen sem. Egyedül Józsefházára, a Tiszavasvárihoz tartozó, de kilométerekkel arrébb fekvő, sokkal kisebb szegénynegyedbe ment ki.

Kiss szerint „a Széles utcai részen nagyon nehéz, ott meg vannak félemlítve az emberek, erőteljes fenyegetettség van. Nincs is nagyon van értelme személyesen kimenni, mert úgysem mernek véleményt mondani. Lesütik a szemüket, nem mondanak semmit. A bűdi városrészen van képviselőjelöltünk, ő sok aláírást gyűjtött”.

Fotó: Halász Júlia

Pedig már a tavalyi időközi polgármester-választást is a három szegregátum döntötte el. Szőke Zoltán úgy tudott nyerni, hogy a tíz szavazókörből mindössze háromban lett első: a bűdi, a józsefházi és a szentmihályi telepeken. Összességében alig 200 szavazattal verte meg a független Badics Ildikót, amire esélye sem lett volna, ha nem tarolja le a Széles utca környékét 505-86 arányban.

„Adott esetben még erre is kitalálunk valamit, lehet, hogy el fogunk menni, mert ott is vannak azért támogatóink. Még folynak az egyeztetések, hogyan tudnánk ide jobban és célzottabban eljutni” - mondta Kiss, aki még a szórólapjára is ráírta, hogy Szőke „a romák megvásárolt szavazataival” lett polgármester, bár erre nincs konkrét bizonyítéka. „Persze lehet, hogy az 500-550 roma szavazó nagygyűlést tartott, átbeszélték a jelöltek programjait, és közfelkiáltással, demokratikus módon döntöttek. Vagy esetleg befolyásolták őket, mindenki döntse el, mi az igazság”.



Fideszes volt, jobbikos lett

„Nem, mi nem politizálunk!” - nevetett három idősebb nő az egyik belvárosi butik előtt. A nevét egyikük sem akarta megmondani, mert „sok mindent megéltünk már, nyugdíjasok vagyunk, kiharcoltunk magunknak egy egzisztenciát, amit szeretnénk megőrizni”.

Lassan azért kiderült, hogy mindhárman Szőkét támogatják, elsősorban azért, mert szerintük fideszes polgármesterrel több pénz jut a városnak. „Elég volt abból, hogy a város éveken át szembement azzal, ami az országos politikában volt!” Ráadásul Kissről sem tudnak sokat, egyedül azt, hogy rendszeresen tart ingyenes jogi tanácsadást a helyieknek. „Én azért sokfelé járok, mindenféle rendezvényre, és nem szoktam látni, nincs benne a helyi közéletben” - mondta egyikük, aztán tanakodni kezdtek, honnan is költözött a városba.

Kiss eredetileg budapesti, onnan ment igazgatási csoportvezetőnek a tiszadobi önkormányzathoz, majd jegyzőnek a Borsod megyei Kesznyétenbe, onnan pedig Ónodra még a kétezres években. A Fidesz hatalomra kerülésétől 2015-ig a mezőcsáti járási hivatal vezetője volt, míg vissza nem vonták a megbízatását. Azt állítja, ekkorra csalódott a Fideszben, viszont egyre jobban szimpatizált a néppártosodó Jobbikkal, 2017-ben be is lépett a tiszavasvári alapszervezetbe.

Fotó: Halász Júlia

A beágyazottságával kapcsolatos kritikákkal nem nagyon tud mit kezdeni. „Én sem ismerhetem mind a 9700 választópolgárt. De mostanra úgy érzem, sokan megismernek, látom az utcán a reakciókból. De nem tudom, mit jelent részt venni a közéletben. Én is tettem felajánlást például a jótékonysági bálokon.”



„Vagy azt hiányolják, hogy nem voltam Első Emelet-koncerten?” Azt viszont egyszerű szemfényvesztésnek tartja, hogy csak fideszes polgármestereknek van esélyük pénzeket nyerni. Már csak azért is, mert a most futó uniós ciklus utolsó pályázatait már megnyerte az önkormányzat, „a kérdés az, hogy ki fogja elkölteni. Érezhető, hogy bizonyos gazdasági, üzleti körök megpróbálnak rátelepedni a városra, és rajtam kívül senki sem ígérte, hogy mindent átláthatóvá tesz, ha megválasztják”.

Azért sokan ismerik, hiába nem csinált semmit

„Ennyire látványosan ne legyél már jobbikos! Hát nem tudja, mit beszél, a jobbikosok elvinnék a romák gyerekeit!” - emelte fel a hangját egy láthatósági mellényes, közmunkás nő az árokparton ülve. Azon húzta fel magát, hogy a munkatársa annak örülne a legjobban, ha visszatérne a régi vezetés, mert szerinte Fülöp és Zagyva idején legalább rend volt. „Ugyan már” - tromfolt rá egy harmadik nő, aki a túloldaláról lett figyelmes a zsivajra. „Egy év alatt nem lehet csodát tenni. Ha ő marad, magyarnak és romának is jó lesz.”

Fotó: Halász Júlia

„Itt mindig levágták a füvet, most meg el van hanyagolva az egész” - mutatott körbe egy utcával odébb egy idősebb nő, aki inkább leváltaná a polgármestert. A nevét ő sem akarta elárulni, ahogy szinte senki, akivel az utcákon találkoztunk. Mónika kivétel volt, ő szívesen elmesélte, hogy tavaly még örültek Szőke győzelmének, de mostanra csalódtak benne.

Számára az a legnagyobb fájdalom, hogy hiába gyűjtöttek aláírást azért, hogy játszóteret építsenek a telepen, és bevezessék a helyi járatot, a polgármester „még csak egy SMS-t sem küldött”, pedig Mónikával még osztálytársak is voltak annak idején. Ráadásul azt mondta, a polgármester csak gyereknapon jelent meg a telepen, ezen kívül egyszer sem látták, hiába nőtt fel ő is ezeken az utcákon.

Mónika Fotó: Halász Júlia

„Szerintem 50-50 százalék esélyük van, Szőkét azért sokan ismerik, hiába nem csinált semmit.”



Akkorát kapsz, hogy tévedésből Szőke Zolira húzod az ikszet!

A helyi ellenzék két fronton próbál fogást találni Szőkén: egyrészt az elharapódzott szemét- és gazhelyzettel, másrészt korrupciós ügyekkel támadják.

Nemrég kiderült, hogy az önkormányzat 25 millió forintért vette meg Bánszkiné Mészáros Irén helyi vállalkozó romos házát Tiszavasvári belvárosában. Az ellenzék szerint óriási túlzás volt ennyi pénzt adni egy ilyen rossz állapotú ingatlanért, Szőke viszont azzal védekezett, hogy a házról két értékbecslés készült, az egyiket ő, a másikat pedig még a Fülöp Erik-féle vezetés rendelte meg.

A 25 millióért megvett ház Fotó: Halász Júlia

Állítása szerint mindkét becslés 25 millió forintot hozott ki, ráadásul, ha nem vették volna meg, egy 250 millió forintos pályázatot is elbuktak volna. A tervek szerint itt fitneszparkot, street workout-parkot és színpadot is építenek, bár épp a szomszédban van a Találkozások Háza nevű közösségi épület is.

Fotó: Halász Júlia

Itt rendezték a plakátja szerint EU-s pénzből finanszírozott vállalkozói ankétot is, amiből szintén botrány lett. Az ellenzék szerint ez valójában zárt körű rendezvény volt, kétszázan ugyanis névre szóló meghívót kaptak, amiben már retróbuliról volt szó. Ebből arra következtettek, hogy ez valójában Szőke Zoltán közpénzből összehívott kampányrendezvénye lehetett.

Fülöp Attila főszervező, aki egyben a városi tévé műsorvezetője, az egyik adásban szóváltásba is került Kiss Krisztiánnal. Azt mondta, tényleg küldtek ki meghívókat, de ettől függetlenül bárki bemehetett, ráadásul közismerten ellenzéki érzelmű emberek is ott voltak:





Felbukkant egy harmadik párt is

Bonyolítja a helyzetet, hogy a Fideszen és az ellenzéken kívül minden körzetben egyéni képviselőt indított az Együtt az Egységért Párt (3-E) is, polgármester-jelöltjük viszont nincs. A pártot három önkormányzati képviselő, Szabó Krisztián, Császár József és Rojkó László háziorvos alapította, akik öt éve még jobbikos színekben jutottak be a testületbe. Szőke tavalyi győzelme után Szabóból alpolgármester is lett.

Fotó: Halász Júlia

Rojkó szerint egyszerű természet- és állatvédő egyesületként indultak az év elején, eszük ágában sem volt pártot létrehozni, sőt kezdetben ő koordinálta a helyi ellenzéki pártok összefogását. Sokáig úgy volt, hogy ő maga is a KÖTE jelöltje lesz, végül mégis külön indulnak, mert Kisst nem látták alkalmas jelöltnek. „Pökhendi, önfejű, nárcisztikus típus” - mondta róla Rojkó.

Kiss viszont kamupártnak tartja a 3-E-t, ami „nyíltan a Fideszt támogatja”, és „nyilván arra szolgál, hogy megossza a szavazatokat”. Rojkó azt mondta, erről szó sincs, ők nem támogatják a Fideszt, bár Szőke valóban „tesz valamit a városért, keresi a lehetőségeket”. Szerinte az egyik legjobb példa erre az általa vezetett járóbeteg-ellátás fejlesztése, ami „valószínűleg nem történne meg, ha Kiss Krisztián lenne a polgármester”.