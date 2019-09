Töltsd ki Orbán Viktor nemzetkarakterológiai megatesztjét!

Van, hogy észre sem vesszük, hol is tartunk már mi, maroknyi magyarok, az irányt vesztett, markáns vezető nélküli, önmagára veszélyes világban. Elmerülünk a hétköznapok szürkeségében, dudálunk a dugóban ülve, veszekszünk a pénztárossal vagy orra esünk a járdán egy keresztbe lerakott eletromos rollerben.

De időnként a miniszterelnök felemeli a fejünket, és a beszédeiben vagy az interjúkban kijelöli a helyünket és feladatunkat a világban. Legutóbb a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kongresszusán világította meg a miniszterelnök, mi ennek a népnek a küldetése:

„Ne féljünk kimondani, hiszen már mindenki látja, hogy Magyarország a hegyen épült város, és köztudott, hogy azt nem lehet elrejteni. Nőjünk fel ehhez a küldetéshez, teremtsük meg magunknak és mutassuk meg a világnak, milyen is az igazi, mély és magasabb rendű élet, amelyet a keresztény szabadság eszméjére építhetünk.” Orbán szerint mi lehetünk az a mentőöv, amelyért „az összezavarodott, tájékozódását vesztett és végzetes bajoktól gyötört Európa is kinyújtja majd a kezét. Hátha ők is meglátják a szépségét annak, ha az ember munkája egyszerre szolgálja a saját érdekét, a haza javát és Isten dicsőségét”.

Nem kis feladat, sőt, a hatalmas felelősség miatt mázsányi súly nyomja a vállunkat, miközben a felszínen kell tartani a világot. Lehet, egyesével még el is bizonytalanodunk, hogy ránk van-e szabva ez a próbatétel. El lehet végezni persze méregdrága teszteket is, hogy kiderüljön, te is a hegyen épült város lakója vagy-e. De van egy sokkal pontosan tesztje ennek, ha rábízzuk a magyar körülírását a magyar néplélek háromszor kétharmados (vagyis hatharmados) ismerőjére.

Itt a teszt, ami megmutatja, mennyire vagy te is mi, magyar. 2013 óta bizony nagyot léptünk előre. Az idézetek mind Orbán Viktor beszédeiből vagy interjúiból származnak.