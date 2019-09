Trump tényleg arra akarta rábeszélni az ukrán elnököt, hogy nyomozzon Joe Biden ellen

Donald Trump ténylegesen arra szólította telefonbeszélgetésük során Ukrajna frissen hivatalba lépett elnökét, Volodimir Zelenszkijt, hogy folytasson nyomozást Joe Biden volt alelnök, potenciális elnökjelölt ellen, írja a New York Times a július 25-i telefonbeszélgetés nyilvánosságra hozott leirata alapján.

Az iratot a Fehér Ház "durva leiratként" jellemezte, vagyis nem egy szó szerinti átirata az elhangzottaknak. Ilyen ugyanis nincs, már csak azért sem, mert Richard Nixon hangfelvételes kalandjai óta egy amerikai elnöknek se jutott eszébe hangfelvételen rögzíteni azt, ami az elnöki irodában vagy a telefonhívások során elhangzik. A New York Times szerda reggel ezért inkább az "összegzés" kifejezést használta az iratra a "leirat" helyett.

"Sok mindenről kéne beszélni Biden fiáról, és arról, hogy Biden leállította a nyomozást" - mondta Trump Zelenszkijnek a leirat alapján. Hogy pontosan miről beszélt, arról kedden írtam bővebben, most legyen elég annyi, hogy itt többszörösen cáfolt, teljesen megalapozatlannak bizonyult vádat emlegetett fel legfőbb demokrata riválisával szemben.

A Times beszámolója szerint Trump még ennél is tovább ment. Nem pusztán utalgatott rá, hogy vizsgálatot kéne indítani, hanem sürgette Zelenszkijt, hogy lépjen kapcsolatba William Barr amerikai igazságügyi miniszterrel és saját személyes ügyvédjével, a Biden elleni nyomozás beindításáért egész nyáron lobbizó Rudy Giuliani egykori New York-i polgármesterrel - aki jelenleg semmilyen hivatalos posztot nem tölt be.

Az Igazságügyi Minisztérium a Times megkeresésére azt közölte, hogy Barr miniszternek nem volt tudomása erről. Maga a minisztérium amúgy bőven a botrány centrumában van: Trump telefonbeszélgetése miatt egy amerikai titkosszolga hivatalos bejelentést tett a titkosszolgálatok belső ellenőrzésénél, melynek vezetője megalapozottnak találta a bejelentésben foglaltakat. Ilyenkor a bejelentést továbbítani kell a törvényhozásnak, hogy az is megvizsgálhassa. Michael Atkinson, a belső ellenőrzés vezetője azonban előbb a Nemzeti Hírszerzési Főigazgatónak (DNI) küldte meg az iratot, aki kikérte az igazságügyi minisztérium véleményét.

A Times friss értesülése szerint a DNI, Joseph Maguire maga is megalapozottnak tartotta a bejelentést, ám a minisztérium szakjogászai azonban megtagadták a vizsgálat elindítását, egyben megtiltották, hogy továbbküldje a bejelentést a törvényhozásnak.

A botrány akkor robbant ki, amikor mindezt a múlt csütörtökön a Washington Post megírta. A következő napokban több amerikai újság és tévéadó is saját forrásokból megerősítette a bejelentés tényét, majd szép sorjában azt is, hogy mi lehetett benne. Így derült ki, hogy Trump és Zelenszkij július 25-i telefonhívása lehet a központjában, melyről már keddre kiderült, hogy Trump több alkalommal is felvetette benne, hogy Ukrajnának nyomoznia kéne Biden és fia után.

Mindezzel egyidőben Trump befagyasztott 391 millió dollárnyi Ukrajnának szánt hadisegélyt, melyet végül a múlt héten azután engedett csak elutalni, hogy már republikánus képviselők is a védelmi minisztérium költségvetésének megvágásával fenyegetőztek.

Trump állítja, hogy a két dolognak nincs köze egymáshoz, bár első magyarázatában még az ukrajnai korrupcióval indokolta a hadisegély befagyasztását, hogy kedden már arról beszéljen, valójában az európai országokra akart nyomást gyakorolni, mert szerinte azok nem támogatják Ukrajnát. A valóság ezzel szemben az, hogy 2014, az oroszok ukrajnai agressziójának kezdete óta az európai országok mintegy 15 milliárd dollár segélyt adtak Ukrajnának.

A Fehér Ház kedden még azelőtt döntött a leirat - vagy mi - nyilvánossá tétele mellett, hogy a demokraták elhatározták volna az alkotmányos vádeljárás beindítását. A demokraták végül ettől függetlenül az eljárás megindításáról döntöttek.