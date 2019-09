A demokraták nekifutnak az alkotmányos vádeljárásnak Trump ellen

Az amerikai képviselőház demokrata elnöke kedd este bejelentette, hogy hivatalosan is belekezdenek az elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárásba. Erre a lépésre hónapok, de inkább évek óta vár az amerikai közvélemény egy része, de a döntési helyzetben lévő Nancy Pelosi eddig elzárkózott az impeachment gondolatától, mert politikailag túl kockázatosnak ítélte.

Nancy Pelosi házelnök bejelentése Fotó: Jim LoScalzo/Picture-Alliance/AFP

Keddi sajtótájékoztatóján azonban a demokrata vezető kijelentette, hogy Donald Trumpnak felelősséget kell vállalnia a tetteiért, a képviselőháznak pedig ki kell vizsgálnia az ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetést. Pelosi szerint Trump törvénysértést követett el és megszegte alkotmányos kötelezettségeit, amikor elnökként „olyat kért Ukrajna elnökétől, amely az ő politikai céljait segíti”.

Mi ez a sztori?

Ebben a cikkben részletesen végigvettük az elmúlt napokban kibontakozó ukrán botrányt, amely röviden arról szól, hogy Donald Trump, miután július 18-án különösebb indoklás nélkül befagyasztotta az Ukrajnának szánt, minisztériumai és az amerikai törvényhozás által is már jóváhagyott 391 millió dollár hadisegély átutalását, július 25-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében ahhoz köthette a támogatás átutalását, hogy Ukrajna indítson Joe Biden egykori alelnök és fia, Hunter ellen.

Ebből Trump csak a direkt zsarolást tagadja, azt elismerte, hogy visszatartotta a hadisegélyt, és azt is, hogy a Bidenék elleni vizsgálatról tárgyalt egy idegen ország vezetőjével. Mivel Joe Biden a legnépszerűbb demokrata elnökjelölt, aki 2020-ban Trump kihívója lehet, ezért sokan rámutattak, hogy a látszat szerint az elnök arra használta hivatali hatalmát, hogy egy idegen kormányt arra kényszerítsen, hogy segítsenek legyőzni egy politikai ellenfelét az Egyesült Államokban. Ez az oka a vádemelésnek.

Tényleg elmozdíthatják Trumpot?

Az amerikai képviselőházban többségben vannak a demokraták, és most úgy tűnik, hogy ők hajlandók beleállni az alkotmányos vádemelési eljárásba. A szenátus azonban a republikánusok birodalma, és bár köztük is akadnak, akik felháborodtak Trump legújabb botrányán, de egyelőre valószínűbb, hogy az alkotmányos eljárást elgáncsolják, ha elér hozzájuk. De akárhogy is lesz, már a vizsgálat elindítása is történelmi eseménynek számít, amely meghatározhatja a következő hónapok politikáját.

Sokat mondó adat, hogy a YouGov felmérése szerint az amerikaiak 55 százaléka támogatná Trump megbuktatásának ezt a formáját, ha bizonyítottnak látnák, hogy Trump a hatalmával visszaélve akarta kényszeríteni Ukrajnát a riválisa elleni eljárásra. Ez egyszerre tűnik soknak és kevésnek.

Maga Joe Biden is úgy nyilatkozott, hogy az impeachment „tragédia lenne”, amit viszont Trump magának köszönhetne.

Mit reagált Trump?

A New York-i ENSZ-csúcson részt vevő Trump szerint az egész csak „boszorkányüldözés” és „zaklatás”, amivel a demokraták el akarják rontani ezt a fontos napot. Miután ezeket kiírta Twitterre, sorozatban posztolgatta ki az őt támogató véleményeket a Fox Newsról.

Az elnök azt is megígérte, hogy szerdán nyilvánosságra hozzák a Zelenszkijjel folytatott beszélgetése „teljes, titkosítás alól feloldott és vágatlan” leiratát, amely bizonyítani fogja, hogy az teljességgel helyénvaló volt, és nem gyakorolt nyomást az ukrán államfőre, hogy indítson vizsgálatot politikai riválisa, Joe Biden volt amerikai alelnök és fia, Hunter ügyében.

Trumpék az ENSZ közgyűlésén Fotó: VANESSA CARVALHO/Brazil Photo Press

A leirat kétségkívül érdekes olvasmány lesz, de azt azért senki nem gondolja még Trumpról sem, hogy egy elnöki szintű tárgyaláson nyíltan kezdi el fenyegetni ukrán kollégáját - arra nyilván léteznek kevésbé feltűnő eszközök is. Több jel utal már most is arra, hogy az ukrán fél mindenesetre értette az üzenetet: a július 25-i telefonbeszélgetésről kiadott hivatalos ukrán közlemény szerint például Trump arról beszélt, hogy „meggyőződése szerint az új ukrán kormány képes lesz lezárni azoknak a korrupciós ügyeknek a vizsgálatát, melyek akadályozzák az amerikai-ukrán együttműködést”.

Chris Murphy demokrata szenátor szerint Zelenszkij, akivel szeptember elején ukrajnai látogatásán beszélt, „közvetlenül” is kifejtette aggályait, hogy „az elnök azért fagyasztotta be az Ukrajnának szánt segélyt”, mert Zelenszkij nem akar nyomozást indítani Bidenék ellen. (BBC)