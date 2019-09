Szabó Tímea: A Párbeszéd elnökségi ülésein készültek a hangfelvételek

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője és társelnöke délben a Képviselői Irodaház bejárata előtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott arról a kiszivárgott hangfelvételről, amin az összellenzéki főpolgármester-jelölt többek között arról beszélt, hogy az MSZP-s Tóth Csaba fenyegeti a családját, szétlophatják Zuglót, és elássák, ha oda visszatér.

Szabó szerint a Fidesz napról napra mélyebbre süllyed, „Karácsony Gergelyt paparazzók követik, csuklyások próbálják megzavarni a fellépéseit”, szombaton is egész nap követte egy fotós, és „összevágott, manipulált hangfelvételekkel igyekeznek lejáratni az ellenzéket”.

Szabó szerint a hangfelvételt összevágták, torzították és manipulálták azzal a céllal, hogy megrendítsék a kampányát és az ellenzéki egységet. Szerinte egyértelmű, hogy Orbán, Tarlós és a Fidesz retteg, mert az elmúlt hetek összes mérése szerint fej-fej mellett áll Karácsony és a főpolgármester. Azt mondta, az ellenzéki egység sosem volt ennyire erős, mint most.

A Párbeszéd politikusa azt mondta, felismerték, hol és mikor készültek a felvételek: a felvételek a Párbeszéd elnökségi ülésein készültek, szerintük több ülésből vágták össze. Szabó Tímea felismerte a saját kisgyereke hangját is a felvétel végén. Szerinte úgy tűnik, valaki vagy valakik a nemzetbiztonsági védelem alatt álló Képviselői Irodaházban rendszeresen hallgatják/hallgatták a Párbeszéd elnökségi üléseit, rögzítik, és nyilvánosságra hozzák, ami bűncselekmény. Szabó vasárnap tiltott adatszerzésért feljelentést is tett az ügyben (ahogy Karácsony is), a bűncselekmény büntetési tétele 3-5 év is lehet.

Szabó azt mondta, a nyomozók feladata, hogy kiderítsék, ki hallgatta le őket, a párt készen áll mindent rendelkezésre bocsátani, ami segíti a munkájukat. Szabó szerint a Fidesz érdekében állt az egész, putyini, erdogani módszerekről beszélt. Azt is mondta, hogy:

„Ez az ügy a magyar Watergate. Ez az ügy a 21. század eddigi legnagyobb botránya Magyarországon.”

A HVG megkérdezte, tudják-e, ki tesz célzott kérdéseket, átvizsgálták-e az irodát, utánanéztek-e, ki hallgathatta le a beszélgetést. Szabó azt mondta, a Párbeszéd elnökségéből egyiküknek sem érdeke, hogy hangfelvételek nyilvánosságra kerüljenek, az elnökség tagjai akár hazugságvizsgálóval is a rendőrség rendelkezésére áll. Azt is elárulta, hogy jegyzőkönyv készül, de nem szó szerinti, és hangfelvételt sem készítenek az elnökségi ülésekről.