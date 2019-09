Karácsony egy kiszivárgott felvételen arról beszél, hogy az MSZP-s Tóth Csaba fenyegeti a családját, szétlophatják Zuglót, és elássák, ha oda visszatér

Karácsony Gergely, az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje Fotó: botost/444.hu

Súlyos állításokat tartalmazó felvétel jelent meg szerdán a Herbal Reality youtube-csatornáján. Nem sokkal később a hanganyag már nem volt elérhető a videómegosztón, de több más helyen felbukkant a weben.

A több részletből álló felvételen végig Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt beszél a választásról, és az azon induló néhány - mind MSZP-s - polgármester-jelöltről. A beszélgetések nem hivatalos, hanem privátnak tűnő környezetben zajlottak, amin a jelölt hallhatóan kötetlenül beszél.

A felvétel

Erős állítások hangoznak el. Indításképpen a következő:

„Az a veszély nem fenyeget, hogy a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet megnyeri a választást.”



Az első kérdésre válaszolva Karácsony az első hosszabb részletben arról beszél, hogy

„egy csomó minden rám van bízva, program, tehát ezekkel ők nem foglalkoznak, vagy legalábbis ott, én soha nem egyeztettem senkivel, amik hatalmi kérdéseken túl vannak, ott azt csinálok, amit akarok. Ezekben persze nem. Én úgy működök, hogy viszonylag ritkán csapok az asztalra, és ezt be akarom osztani. Nem egy autoriter ember vagyok, és eddig egyszer volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ez így lesz, és akkor az úgy lett.”

Konkrétan nem hangzik el, de a szövegkörnyezetből könnyen kikövetkeztethető, hogy Karácsony végig az MSZP meghatározó figuráival folytatott alkudozásokról beszél. Hamar előkerül az egykori második kerületi polgármester, jelenleg közös zuglói ellenzéki polgármester-jelölt, Horváth Csaba:

„A Horváth Csaba egyébként egy kurva nehéz falat, mert a Horváth Csaba sajnos egy szikla ebben a konstrukcióban, jobban mint a Tüttő Kata, vagy bárki. Az egész az, hogy őt kiszereljük ebből a dologból, és rábeszéljük az előválasztásra, ez volt a vigaszág.”

Karácsony szerint van olyan forgatókönyv, amiben Zugló jól járna Horváth Csabával, mert ott a helyi szocik feletti kontrollt csak egy szoci tudja megvalósítani. Ezen a ponton jön talán az egész hanganyag egyik legerősebb mondata.

„Ennek az alternatívája pedig egy sokkal jobb renoméjú, volt iskolaigazgató, akit a helyi szocik akarnak, aki két perc után nem fogja tudni, hogy hol van, és szétlopnak mögötte mindent. Csabának legalább annyi esze van, hogy mi az, amiért börtönbe lehet menni. Ez nyilván kifelé nagyon ciki, meg tartalmiakban is sok szempontból ciki."

Azaz Karácsony voltaképp arról beszél, hogy a zuglói MSZP olyan mélyen gyökerezik a kerületben, hogy ha nincs egy központ felhatalmazással bíró vezetője, hanem az indul el a helyén, akit a helyi szervezet akar, akkor nincs ki legalább fékezze a közvagyon elhordását.

A következő blokkban Karácsony azt taglalja, még nem játszotta ki minden kártyáját a kerületi megállapodások során.

„Az én zsarolási potenciálom az alkalmas arra, hogy dolgokat helyre tegyen, de bizonyos dolgok nem fognak megmozdulni, és azt fogják mondani, hogy jó akkor Gergő, akkor menj.”

Tüttő Katáról is van egy rövid részlet, amiben Karácsony azt fejtegeti, ő nem tudta, hogy „vannak Tüttőnek ezek az ügyei” az V. kerületben, illetve későn tudta meg, pedig indulhatott volna XII. kerületben is.

(Tüttőről ismert, hogy Leisztinger Tamás politika közeli nagyvállalkozó volt élettársa. A Narancs írta meg nemrég, hogy egy Leisztingerhez köthető vállalat - a Stúdió-V - és egy Rogán Antal bizalmasához, Kertész Balázshoz közel álló cég - Duó Consulting - által közösen alapított ingatlanhasznosító társaság igen kedvezményes áron hozzájutott egy értékes Belgrád rakparton álló épülethez.)

Az egyik utolsó kérdésre felelve Karácsony azt mondja:



„Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...) tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.”

A végére marad talán az egyik legsúlyosabb blokk: a kérdező Tóth Csabára, az MSZP zuglói elnökére, a kerület egyik legbefolyásosabb politikusára tereli szót, akiről Karácsony azt mondja, hogy mindig is mérges viszonyban álltak, de ez a kapcsolat politikailag le volt dugózva.

- Igaz, hogy megfenyegette a családodat?

- Ne viccelj. Többször.

Karácsony reagál

Megkérdeztük Karácsonyt a felvétellel kapcsolatban. A főpolgármester-jelölt azt kérte, hogy írásban megküldött kérdéseinkre adott válaszait - a kérdésekkel együtt - vágatlanul közöljük.

444: Tényleg Ön beszél a felvételen?

Karácsony Gergely: Megkaptam a választ a vitakihívásra. Nyílt szembenézés helyett titkosszolgálati módszerek, lehallgatott és összevágott hangfelvétel, alighanem az én hangommal.

444: Ki kérdez a felvételen és milyen körülmények közt?

KG: Gyerekzsivajt hallok a háttérben, ennek alapján is biztos, hogy ez egy magánbeszélgetés, valószínűleg hónapokkal korábban zajlott, hogy kivel, azt az eltorzított hang miatt magam sem tudom beazonosítani. Legfeljebb a módszert: ez a Fideszé, a Rogán-Habony tengely lejárató akcióira hajaz.

444: Ki által kerülhetett nyilvánosságra a felvétel?

KG: Azt tudom, kinek áll érdekében. A Fidesznek és Tarlósnak. Már megéltünk néhány mélységet a Fidesz kampányában, de tudjuk, mindig van lejjebb.

444: Azt mondja: „egy csomó minden rám van bízva, program, tehát ezekkel ők nem foglalkoznak, vagy legalábbis ott, én soha nem egyeztettem senkivel, amik hatalmi kérdéseken túl vannak, ott azt csinálok, amit akarok. Ezekben persze nem. Én úgy működök, hogy viszonylag ritkán csapok az asztalra, és ezt be akarom osztani. Nem egy autoriter ember vagyok, és eddig egyszer volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ez így lesz, és akkor az úgy lett.” Kik ők? Az MSZP?

KG: Az ellenzéki összefogásról beszélek, ami sok vitával jött létre, természetesen, de ma jól mükődik és erős szövetség. És valószínűleg azt hozom szóba, hogy a budapesti változást megalapozó szakmai programot én és szakmai csapatom alkotta meg, ehhez csatlakozott az előválasztáson még rivális Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor, és ehhez szereztünk teljes körű politikai támogatást. Épp a múlt héten mutattuk be. Alighanem erről van szó.

444: Hogyan látja fenntarthatónak az együttműködést az MSZP-vel annak tükrében, hogy a zuglói szervezet - akivel az elmúlt ciklusban együttműködött- Ön szerint szét fogja lopni a kerületet, és ahol egy erős ember sorozatosan fenyegette a családját?

KG: Többször beszéltem arról, hogy polgármesterként kaptam fenyegetéseket, de nem politikai szereplőktől. Most sem beszélek másról. Nem hátráltam akkor sem, most sem fognak tudni erre rávenni. Mert ebből is látszik, hogy nálam zéró tolerancia van a korrupcióval szemben. Megküzdöttem ezért Zuglóban is. El is ismeri a zuglói Fidesz és Tarlós embere egy interjúban, hogy szerintük azért vagyok alkalmatlan, mert nem tudok lopni. Hát, nem is. Sőt, az egész Városházát teszem alkalmatlanná a lopásra. Ez fájhat nekik, de akkor is. Ebben az MSZP és minden szövetséges párt támogat, tehát ez csak erősíti a szövetségünket

444: Az egyik későbbi blokkban azt mondja: „az én zsarolási potenciálom az alkalmas arra, hogy dolgokat helyre tegyen, de bizonyos dolgok nem fognak megmozdulni, és azt fogják mondani, hogy jó akkor Gergő, akkor menj.” Kikről van itt szó?

KG: Arról van szó, hogy én nem a pozícióért, hanem ügyekért, elvekért vállaltam a jelöltséget. És világossá tettem, ha ezt nem fogadják el, akkor csak a tisztség nem érdekel. Egyszer kellett asztalra csapnom, amikor gyakorlatilag minden párttal vitában álltan Baranyi Krisztina 9. kerületi jelöltségével kapcsolatban. De ma ő a kerület közös ellenzéki jelöltje.

444: Arról is szó esik, hogy ha visszamegy Zuglóba, elássák. Kire céloz itt?

KG: Politikai értelemben használtam, hiszen egy kerületi polgármester a harcai nagy részét nem tudja a nyilvánosság előtt megvívni, mert radar alatt van. Többet tudok tenni az elveimért, hitemért Budapest élén.