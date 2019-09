Új biztosjelöltet kell bedobnia a kormánynak Trócsányi helyett

Várhelyi Olivér lehet az új magyar biztosjelölt, miután az Európai Bizottság elnöke új jelöltek megnevezését kéri Magyarországtól és Romániától, írja a Reutersre hivatkozva az Euronews.

A Reuters úgy értesült, hogy Magyarország már el is fogadta a bizottsági elnök kérését, és jelezte, lesz új jelölt. Emlékeztettek arra, hogy Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában már maga is azt mondta, van a fejében második, harmadik, sőt negyedik lehetőség is. Nem sokkal később brüsszeli források arról írtak, Várhelyi Olivér, az állandó magyar képviselet vezetője lesz a jelölt.

Orbán Viktor és Várhelyi Olivér nagykövet, a brüsszeli Állandó Képviselet vezetője Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA

Várhelyi Olivér 2014 óta Magyarország EU-hoz akkreditált nagykövete. A vezető diplomata az elmúlt huszonöt évben végig uniós politikával foglalkozott az Európai Bizottságban, különböző minisztériumokban, illetve dolgozott Magyarország EU-csatlakozásán is. Nagyköveti kinevezése előtt az állandó képviselet vezetőjének helyettese volt.

Hétfőn az Európai Parlament jogi bizottsága másodszorra is leszavazta Trócsányi Lászlót, mivel összeférhetetlennek tartották, hogy az ügyvédi irodája tanácsokat adott a kormánynak.