Visszaengedik az autókat Madrid belvárosába

2018-ban 472 hektáron kitiltották az autókat Madrid belvárosából, ahol a gyalogosok és a biciklisek mellett csak tömegközlekedési eszközök járhattak. Ehhez képest a városvezetés hétfőn bemutatott, „Madrid 360” nevű koncepciója részben visszaengedné az autókat a sétálózónába, csökkentené a parkolási díakat és több parkolóhelyet hozna létre a motorkerékpárok számára.

A sétálózónát Madrid korábbi baloldali polgármestere, Manuela Carmena hozta létre, melynek hatására idén júniusban sosem látott mértékben csökkent a belvárosi légszennyezés mértéke. Legalábbis erről számolt be az Ecologists in Action nevű csoport.

A forgalomkorlátozás viszont kezdettől fogva nem tetszett a konzervatív Néppártnak és a jobbközép Ciudadanosnak, amelyek idén májusban közös kormányt alakítottak Madridban (a központi kormány egyébként szocialista vezetésű). José Luis Martínez-Almeida, az új, néppárti polgármester korábban be is jelentette, hogy felfüggesztik azokat a büntetéseket, amelyeket a forgalomkorlátozás megszegéséért szabtak ki, de ezt végül a bíróság érvénytelenítette.

Almeida a „Madrid 360” bemutatásán azt mondta, a céljuk, hogy összehangolják a levegőminőséggel és a társadalmi haladással kapcsolatos célokat. Ezért visszaengedik a sétálózónába a legalább két utast szállító, „C” környezetvédelmi matricával rendelkező autókat (modern dízel és benzines autók). Eddig csak a belvárosi lakosok hajthattak be a környékre autóval, mostantól ezt az itt működő üzletek tulajdonosainak is megengedik.

Enyhítenek a motorok behajtási korlátozásán is, és megduplázzák a nekik fenntartott parkolóhelyek számát. A parkolási díjakon is csökkentenek: az elektromos autóknak ingyenes lesz, a hibrideknek félárú, a „C” matricások pedig tíz százalékos kezdvezményt kapnak. Több parkolót hoznak létre a zónán kívül élőknek is. Át akarják gondolni a bicikliút-hálózatot is, és megszüntetnék azokat a vonalakat, amelyek „akadályozzák a közlekedést”.

A stratégia ugyanakkor kitiltaná a leginkább szennyező autókat a belvárosból, 2021-től már nem lehetne behajtani a belvárosba környezetvédelmi matrica nélkül. Ezt az évek során fokozatosan szigorítani akarják, míg végül az egész városból eltüntetnék az ilyen járműveket.

A már említett Ecologists in Action csoport szerint veszélyes visszaengedni a „C” matricás autókat, hiszen ezek teszik ki az összes forgalom 36 százalékát. (El País)