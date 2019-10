Az Echo Tv műsorszolgáltatása április 1-től szűnt meg, de ahogy a munkatársak, úgy a műsorok egy része is átköltözött a Hír Tv csatornájára. De a cég csak most, szeptember végén olvadt be hivatalosan a Hír Tv-be – írja a HVG.

Ugyanígy szeptember 30-i hatállyal olvadt be a szintén a KESMA tulajdonában álló Mediaworksbe több, szintén KESMA-s cég (Modern Media Group, Ripost Média Kft.).