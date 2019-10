A Borkai-blog most a győri polipról ír, amely az egész várost behálózta

Kedd éjjel újabb bejegyzés jelent meg az „Ez az ördög ügyvédje” blogon, amely kirobbantotta a jachtos szexbotrányt Borkai Zsolt győri fideszes polgármester körül. Videórészletek helyett most a Borkai körüli üzletemberekről lehet olvasni, akikkel a szerző szerint egész Győrt „behálózták”, és „szétlopták”.

Először Szabó Ervin győri éttermes vállalkozót említi, aki feltűnt a hétfőn közzétett szexvideóban is. Szabó a tulajdonosa a Diákolimpia 2017 Kft.-nek, amely két éve a vesztes ajánlatnál négyszer drágábban, 896 millió forintért nyerte el a győri diákolimpia étkeztetési feladatait. A másik induló 229 millióért vállalta volna ugyanezt, amiről még 2017-ben írt az Index. Ráadásul Szabóék eredeti ajánlata még 1,196 milliárdról szólt, ezt alkudta le a város alig 900 millióra, ami azt jelenti, hogy egy egység étel 3584 forintra jött ki.

A lap akkor megkereste a polgármesteri hivatalt, ahol annyit mondtak, hogy figyelemmel kell lenniük a sportolók számára előírt speciális étrendre, de arra nem adtak választ, hogy miért lehetett ekkora különbség a két ajánlat között.

Néhány napja a Válasz Online írta meg, hogy korábban Szabó éppen Borkai Zsolt Petra nevű lányának adta el a lovászpatonai székhelyű Királysarok Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-t, aminek a kézbesítési címe még mindig megegyezik Szabó éttermének központi elérhetőségével.

„Az agy” és a kabinetfőnök



A blog Somogyi Jánost is a kör tagjaként említi, sőt azt állítja, hogy ő a társaságban „az agy”, aki annak idején kitalálta, hogy Borkai legyen a polgármester. Róla a 24.hu írta meg, hogy nemrég nyilvánosan is üzlettársa lett Rákosfalvy Zoltánnak, a blogon közzétett szexvideók egyik szereplőjének, akivel közösen vásárolták meg a győri belvárosi épületegyüttest, a Vaskakas-házat.

Somogyi láthatóan Borkaival is jóban van, erre utal az is, hogy júniusban a polgármester avatta fel a Somogyi Elektronic Kft. raktárát, ahol arról beszélt: „Öröm látni, hogy Győrben nem csupán a multinacionális vállalatok, hanem a családi értékeken alapuló, kis- és középvállalkozások is évről évre gyarapodnak”.

A blog Borkai mestereként emlegeti Bolla Péter győri kabinetfőnököt, aki azonban mára kegyvesztetté vált.

A közbeszerzések királyai

A posztban előkerül Neumann Zoltán és Gosztonyi László neve is, mindketten a győri közbeszerzések gyakori nyertesei. Előbbi a Kultúrmérnök Kft.t- vezeti, többször nyert már útépítési munkákat a Strabaggal közösen is. Gosztonyi pedig a VILL-KORR Hungária Kft. tulajdonosa, Győr-Moson-Sopron egye díszpolgárának is megválasztották.

A blog hivatali végrehajtóként emlegeti Csörgits Lajos győri aljegyzőt is. Csörgits tagja a Győri Atlétikai Club felügyelőbizottságának, 2012-ben pedig azért írt róla az Átlátszó, mert perrel fenyegetőzött egy adatkérési ügyben. Csörgits egyébként könyvet is írt a magyar önkormányzatiságról,„ ezzel a címmel: „A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása - A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései”.

És végül szóba kerül a posztban Ackermann István, a Strabag győri vezetője is, aki így szintén sok nyertes közbeszerzésben érintett.

Novák: Ettől még nem kell kizárni

A blog napok óta folyamatosan közöl képeket és videókat egy hajóról, ahol Borkai Zsolt látható fiatal lányok társaságában, szexparti közben, illetve korrupcióval vádolja a polgármestert. A videók egyik főszereplőjéről, Rákosfalvy Zoltánról és Borkaihoz fűződő kapcsolatáról ebben a cikkben írtunk részletesen.

Borkai hétfőn reagált az ügyre, azt mondta, a felvételek több éve készültek, részben manipuláltak, de elismerte, hogy hibázott, és megbánta. „Az utóbbi időben kiderült, hogy a politikai ellenfeleim több éven keresztül mindent elkövettek, hogy adatokat gyűjtsenek rólam, mindezt tették azért, hogy polgármesterként felállítsanak” - mondta.

Kedden az Index megkérdezte Novák Katalin családügyi államtitkárt, hogy belefér-e Borkai magatartása a kormány keresztény-konzervatív világképébe. Novák azt mondta: ez egy szerencsétlen, rossz dolog, és sajnálja, hogy ez történt, Borkai nem viselkedett példaértékűen, de ez alapvetően az ő és a családja személyes ügye.

Szerinte ebből nem kell annak következnie, hogy a Fidesz a soraiból kizárja ezt az embert. „Nagyon keveset tudunk egymás magánéletéről, és ez rendben is van” - mondta.

Borkai továbbra is a Fidesz győri polgármester-jelöltje, de napokkal a választás előtt teljesen eldugták, minden nyilvános eseményen valaki más helyettesíti.