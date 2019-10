Úgy tűnik, tényleg egy nő videózta a jachton Borkaiékat

A Fideszben az a hír járja, hogy nem az azokat kiszivárogtató „ügyvéd”, hanem a hajón tartózkodó egyik nő készítette a felvételeket Borkai Zsolt győri polgármesterről és barátairól szex közben, írta szerdán az Index. Ez most igazolódni látszik: miután a Pornhub, ahova először feltöltötték, törölte a videókat, a szivárogtató egy másik pornóoldalra újra feltöltötte azokat. Illetve nem teljesen ugyanazokat, a most feltöltött, máshogy vágott verzióban két képkockán is bevillan egy női kéz:

A felvételek alapján úgy tűnik, hogy a végtag a kamerát tartó testhez tartozik, vagyis ez alapján igaz lehet a fideszes körökben terjedő pletyka.

Közben az éjjel frissült a szivárogtató blogja, legújabb posztjában a Maldív-szigetekről ír, ahova Borkai a szivárogtató állítása szerint évek óta minden december végén három hétre elutazik családjával és baráti üzletfeleivel. Mint írja, állítását bizonyítja, hogy Borkai az elmúlt évekig tanárként dolgozó neje rendszerint szabadságon is volt január elején.

A szivárogtató szerint a Maldív-szigeteki utazások nem csupán a kikapcsolódásról szóltak. Borkai MOB-elnöki múltját és az ahhoz járó diplomata útlevelet emlegetve azt állítja, hogy Borkai ott, a Maldív-szigetek legalább két bankjában helyezett el pénzeket Rákosfalvy Zoltán ügyvéd segítségével.

A blog az elmúlt napokban több embert is érintettként nevezett meg. Próbáltuk elérni valamennyiüket, de egyikük se sietett tisztázni magát a vádak alól.