Megvillant a NER jövője: vasárnap Dabason kizárólag kormánypárti jelöltekre lehet szavazni

Csukd be a szemed, képzeld el, hogy eltelt 10 év, 2029 van, a Borkai-ügy nem döntötte meg a NER-t, valójában már senki nem emlékszik arra, hogy mi volt azzal egyáltalán a probléma. A Fidesz készül az önkormányzati választásokra. A jelöltek között nincs ellenzéki párt vagy helyi civil szervezet képviselője, de még független sem. Csak kormánypártiak. Azért van választási lehetőség, mert a fideszes képviselőjelöltekkel KDNP-sek versenyeznek a mandátumért.

Nyisd ki a szemed, és éld meg a jövőt. Csak 40 kilométerre van Budapesttől. Lehet, hogy ez a NER kísérleti laboratóriuma, és ha beválik, ilyen lesz a többi is.

A 16 ezer lakosú Dabason ugyanis csak kormánypárti jelöltre lehet szavazni.

Ez nemcsak azt jelenti, hogy nincsenek pártszínekben induló ellenzéki jelöltek. De olyan lokálpatriótának hangzó civil szervezet sincs, ami mögött valójában összekapaszkodott ellenzéki pártok állnak, csak elrejtették a pártlogókat. Ezt onnan lehet tudni, hogy civil szervezetek sem indulnak a mostani választáson Dabason. Sem álcivil, sem valódi. És olyan függetlennek mondott jelölt sincs, akit valójában pártok támogatnak. Mert független jelöltek sincsenek a szavazólapon.

Van pár olyan település, ahol hiába élnek több mint tízezren, nincs alternatíva, csak fideszes polgármester-jelölt van, ilyen például Balatonfüred, Kiskőrös, Tiszakécske. Dabason a fideszes Kőszegi Zoltánnak nincs kihívója. De olyan sehol sincs, ahol a képviselőtestületbe kizárólag kormánypártiak pályáznak.

A Pest megyei városban a polgármesternek és két képviselőjelöltnek már előre lehet gratulálni. Ha veszik a fáradtságot, elmennek szavazni, és akárcsak egyedüliként magukra szavaznak, öt évre övék a mandátum.

Ellenzéki jelöltek híján a másik hat választókörzetben a fideszes jelöltek, kapaszkodjon meg mindenki, KDNP-s jelöltekkel szállnak harcba.

Képzeljük el a kampányt, ahol fideszes jelölt terjeszt KDNP-sről szexvideókat. Vagy óriásplakátokon bohócozza a KDNP ifjúsági szervezete az ellenfeleit. Ezzel a reménnyel indultunk el Botos kollégával Dabasra, és a városba érve rögtön ezt találtuk:

Hamar kiderült, hogy nem a Fidelitas igazította a helyi igényekhez a bohóckampányt. A Horror Cirkusz valódi cirkusz, megtaláltuk a sátrat két sportcsarnok között. Máshol nem nagyon lett volna rá esély, Dabason ugyanis négy sportcsarnok is épült mostanában.

A gyilkos testvérháborúnak, amikor fideszes KDNP-s farkasa, semmi nyoma nincs. Kiderült, hogy a KDNP nem is készített plakátokat. Csak pár olyan politikai hirdetés van, amiken Kőszegi Zoltán polgármester valamelyik képviselőtársával látható, talán azért, hogy ne felejtsék el a dabasiak, hogy ne csináljanak egész napos programot a városon kívül, mert szavazás lesz.

Előbb az MSZP, aztán a Jobbik nullázta le magát

Hogyan valósult meg már most Gulyás Gergely dédelgetett álma, a vetélytárs nélküli, 100 százalékosan támogatott Fidesz?

Nem is annyira nehezen. Dabas soha nem volt balos körzet, a rendszerváltás után egyszer sem választottak baloldali polgármestert. Králl Béla, a város egykori MSZP-s elnöke szerint a kezdet kezdetén ők szimpatizáltak a helyi fiatalokból alakult Dabas Fejlődéséért Integrálódók (DAFI) szervezetével. Ennek tagja volt a később polgármesterré választott Kőszegi Zoltán, akivel szinte baráti viszonyba kerültek, agilisnak, szorgalmasnak, értelmesnek tartotta, ahol tudta, segített, igyekezett neki átadni a tapasztalatait. Be is álltak Kőszegi mögé, 1998-ban hogy leváltsák a települést nagyon megosztó, előző jobboldali polgármestert. Kőszegi nyert, de ahogy egyre hangsúlyosabbá vált a fideszes kötődése, eltávolodtak egymástól. Ennek ellenére Králl szerint ő és a szintén politizáló felesége az MSZP-SZDSZ kormányok idején azért lobbiztak a pártjukban a településnek adott támogatásokért. 2010 után aztán azt kezdték érezni helyben, hogy már nem szívesen látott csapat az övék.

Belső ügyek is gyengítették a dabasi MSZP-t, Králl szerint Kovács László elnöksége után rossz irányba indult a párt, az új vezetők számukra elfogadhatatlanok voltak. A pártközpontban nem törődtek a helyi szervezetekkel, ezek szép lassan magukra maradtak. Korábban a sajátjukból sok pénzt költöttek szervezésre, kampányra, de aztán ők és a helyi, a fideszes városvezetéssel szemben tevékenyedő civil szervezet, a Patrióták úgy voltak vele, hogy nem akarják ablakon kidobálni a pénzt. A helyi MSZP ezután gyorsan szétesett, 2014-ben már nem is indult jelöltjük. Králl szerint Dabason jelenleg nincs olyan szervezet a Fideszen kívül, ami le tudna bonyolítani egy kampányt.

Králl azt mondja, hogy nem szerencsés, hogy nincs alternatíva, de szerinte azt is el kell ismerni, hogy Kőszegi jó polgármester. „Persze, azért szidják is a Zolit, időnként felröppentek őt és a csapatát érintő hírek is, de ezek hamar kifulladtak, nem érdekelte az embereket. Nagy politikai vagy gazdasági botrány nem volt a városban az elmúlt 21 évben, szépen fejlődött Dabas.

Kritikusabb a polgármesterrel egy másik korábbi helyi politikus, aki miután már visszavonult, és nem akar újra belesodródni a vitákba, nem akarta, hogy a nevét leírjuk. Az szerinte is igaz, hogy az MSZP pártközpontja magukra hagyta őket, az onnan csorgatott pénz komolyabb kampányra nem volt elég. Helyi vállalkozók egy ideig beszálltak a saját pénzükkel, de aztán ők is elmaradtak: mivel a város irányítását nem sikerült megszerezni, nem tudták a Fideszhez hasonlóan munkával, megbízásokkal ellátni a velük szimpatizáló vállalkozókat. Az őket támogató üzletemberek egy idő után már a saját cégeik tevékenységét is veszélyben látták, mert nyíltan konfrontálódtak a fideszes városvezetéssel. A korábbi politikus szerint Kőszegi csírájában fojtja el annak a lehetőségét, hogy komoly ellentábora legyen, és miután pozíciókat, megbízásokat a polgármester tud adni, ahogy szívességet is, sokan megkötötték a maguk alkuját a városvezetéssel.

A Jobbik helyi sztorija ennél is egyszerűbb. Most még pár napig van egy képviselőjük a dabasi testületben, Zábrácki László. Csakhogy ő nem dabasi, hanem a 20 kilométerrel arrébb lévő Pilisen lakik, ott van vízicsigafarmja. Az országgyűlési választáson indult 2014-ben a Jobbik színeiben (az egy tágabb választókerület, Dabas mellett beletartoznak a környező települések is), és mivel az önkormányzati választásra Dabason „öt embert alig tudtak összeszedni”, megkérték, hogy induljon ő is, hiszen a fél évvel korábbi kampány miatt viszonylag ismert lett. Zábrácki elvállalta, egyéniben nem nyert, de a kompenzációs listáról bejutott. De hamar kiderült számára, hogy nem ismeri eléggé Dabast ahhoz, hogy érdemi munkát tudjon végezni. Visszaadta volna a mandátumát egy másik jobbikosnak, de közben a nagy pártszakadásban megszűnt a párt helyi szervezete. Így aztán leült a polgármesterrel, megállapodtak abban, hogy nem zavarják egymást, és teljes passzivitásba vonult. Szerinte Kőszegi Zoltán profi, „a vastrónja megrendíthetetlen”. A Jobbiknak a következő ciklusban már jelöltje sem lesz Dabason.

Kampány Dabason Fotó: botost/444.hu

Így számolta fel magát két ellenzéki párt is a városban. Dabas a nagymintás közvéleménykutatás, vagyis a tavaszi EP-választás alapján 63 százalékos fideszes városnak lőhető be.

Fidesz 62,86% DK 12,95% Jobbik 6,28% Momentum 6,18% MSZP-P 3,97% Mi Hazánk 3,09% MKKP 2,38% LMP 2,00% Munkáspárt 0,29%

Hiába szavazott sok dabasi a DK-ra és Momentumra, a két pártnak komolyabb aktivitása nincs a városban.

Korábban civilek is indultak, két ciklusban a Dabasi Lokálpatrióták, komoly energiákat megmozgatva, majd 2014-ben a Pele Egyesület, most már ők sem. Beszéltünk egy képviselőjelölttel, aki 5 éve még indult. Akkor azért ugrott bele, mert azt mondták neki, hogy lesz egy erős csapat, de kiderült, hogy erről szó sincs. Szerinte sokan nem mernek elindulni, nehogy valami retorzió érje őket. Függetlenként pedig teljesen értelmetlen belevágni, mert saját magadnak kellene finanszíroznod a kampányt, és teljesen esélytelen vagy a győzelemre.

A dabasi legnagyobb sportcsarnok a négyből Fotó: botost/444.hu

A DAFI, később Fidesz-DAFI jelöltjei mostanra tényleg legyőzhetetlennek tűnnek a városban. 2006 óta mindent visznek, előtte is csak egy-egy helyen veszítettek, miközben folyamatosan fogynak az ellenfeleik. Az MSZP, az LMP és a Patrióták 2010-ben indítottak utoljára jelöltet, 2014-ben egy emberrel bepróbálkozott a DK, most már eggyel sem nem. A Jobbik is kiszállt.

A Fidesz-DAFI-képviselők száma csak akkor csökkent, ami a törvény csökkentette a képviselők számát. Nagy izgalmak a képviselőtestület összetételében nincsenek, nemcsak az 1998 óta polgármester Kőszegi Zoltán jelenti az állandóságot. Egy az egyben a mostani képviselőtestület indul újra.

Bennárik Ferenc 25 éve képviselő

Sós Gábor 24 éve képviselő

Szandhofer János 21 éve képviselő

Révész Károly 21 éve képviselő

Kuli Imre 17 éve képviselő

Pálinkásné Balázs Tünde 17 éve képviselő

Kosztolányi Gyula 7 éve képviselő

Feldman László 5 éve képviselő

Jelöltek 5 éve

Fotó: Városunk, Dabas 2010-14

És jelöltek most. A fotók azért változtak.

Több Fidesz-DAFI-s képviselő is Dabas díszpolgára lett. Aktív képviselő ezt nem kapta meg, de Tokai László (aki 5 ciklusban is képviselő volt) 2012-ben posztumusz részesült az elismerésben. Ugyancsak halála után lett a város díszpolgára Fojta Istvánné, akit háromszor választottak képviselőnek. Négy cikluson keresztül volt képviselő Zelenák András, 2010-ben nem indult újra, de a város alpolgármestere maradt, most is az. 2013-ban lett díszpolgár.

Ilyen ellenfelet kívánunk mindenkinek

Ami további színt ad a NER mintatelepének, a KDNP-s különállás. Ez korábban valódi konfliktus volt, aminek az alapja még 1993-as, ekkor tört ki botrány amiatt, hogy egyházi fenntartású lett az egyik általános iskola. A KDNP ezt támogatta, a Fidesz és a DAFI ellenezte, nagyon eldurvult a vita. Kérdésünkre ezzel a mostanra már történelminek mondható ellentéttel indokolta Pucsinszki Miklósné, a helyi KDNP egyik örökös jelöltje, hogy hagyományosan miért nincs közös Fidesz-KDNP jelölt az önkormányzati választásokon, amit az országos vezetés is elfogadott. (Az országgyűlésin nincs ilyen külön út.) Szerinte mostanra már nincs probléma, kialakult egy jó viszony a polgármesterrel és a fideszes képviselőkkel is, együtt tudnak működni. Lapunknak azt több korábbi vagy jelenlegi, nem kormánypárti képviselő is megerősítette, hogy a kompenzációs listáról bejutott KDNP-s tag és a fideszesek között semmiféle ellentét nincs, szerintük színjáték, hogy külön indulnak.



Azt a lapunknak nyilatkozó polgármester, Kőszegi Zoltán is megerősítette, hogy mostanra minden korábbi vita elsimult, sőt, 5 éve és most is ő kérte fel az indulásra a KDNP-s jelölteket, hogy a listáról megszerezhető 3 helyet is behúzzák.

Merthogy beszéltünk a polgármesterrel is, akinek éppen fogadóórája volt, amikor szerdán Dabason jártunk. Vártak rá, bőven lett volna még mit kérdezni, de azért arról tudunk szót váltani, hogy ez lesz-e a NER jövőre, amit Dabason tapasztaltunk:

Mit tud ön, vagy mit nem tud a többi polgármester, hogy nekik van ellenfelük?



Azért ilyet én nem mondanék, nagyon sok jó polgármester van. Összességében az önkormányzati rendszer sikertörténet a rendszerváltás óta, nagyon nagy országos hátrányt küzdöttünk le az önkormányzatokkal ...



Ez így is sikertörtént, hogy ha oda el lehet jutni, hogy csak az egyik oldal jelöltjei indulnak el?

Így is. Az a kérdés, hogy mi motiválja az embert. Ha olyan közéleti szereplő, aki alapvetően szereti az embereket, az emberi közösséget, úgymond szolgálatra termett akkor nincs jelentősége számára, hogy van-e ellenfél, akivel küzdeni kell. Sőt, sokakat inkább blokkol, az örli fel az energiáit, hogy folyamatosan küzd és viaskodik. Korábban nekünk is volt nagyon komoly ellenzékünk, szélsőjobbtól szélsőbalig, civilek, álcivilek, akik mindenféle eszközöket bevetettek ellenünk, ebben volt pénz, furfang, energia, szándék. Mi ezt végigcsináltuk, tudom, milyen sok energiát vesz el.

A verseny talán mégsem árt.

Sportoló voltam és vagyok, Megtanultam, hogy a sikerekért nagyon keményen meg kell küzdeni. A versenynek híve vagyok, előre visz, jó, hogyha van ellenfél, de nem feltétel. Ha az ember elkezdett egy munkát, benne van, látja mindig a feladatokat, az is viszi előre. Az persze nagyon fontos, hogy ne kényelmesedjen el, és ne higgye el magáról, hogy mindent tud és ő a legjobb. Egyébként azért mindig van kontroll, főleg a mai világban, amikor Facebookon bármikor a legapróbb dologban is bátran nyomják a véleményt és kritizálnak.

Azért ez messze nem ugyanaz.

Ha nem is politikai ellenfelek, de olyanok, akik szeretnek kukacoskodni, okoskodni, olyan színben feltűnni, hogy ők jobban tudják, másként kellene. Ezek azért piszkálgatják az embert, hogy ne legyenek ilyenek.

Hogyan érték el, hogy ne legyenek ellenfeleik?

Két oka lehet, hogy ide jutottunk. Az egyik, hogy nagy odaadással, több cikluson keresztül, eredményesen, az itteni emberekkel együtt élve, minden korosztálynak, minden rétegnek, minden településrésznek az érdekeit figyelembe véve arra törekedtünk, hogy a legnagyobb megelégedéssel végezzük a munkánkat. A másik, hogy soha nem volt olyan, aki bármi módon be tudta volna bizonyítani, hogy nálunk többet vagy jobbat tud tenni. Voltak ellenzéki csoportok, akik felléptek velünk szemben, különösen a Lokálpatrióta nevű civil csapat. Nem is volt rossz csapat, többségében értelmiségi, diplomás emberek, jó egzisztenciával, akik elhitették, hogy nem a hatalomért vagy anyagi érdekeltség miatt vágtak bele, hanem tényleg jószándékú lokálpatrióták. 8 éven keresztül kőkeményen beleálltak mindenbe, kritikusak voltak, havonta megjelenő 36 oldalas színes újságot nyomtak ki, ebben volt propaganda, kritika, sokszor gusztustalan vádaskodás is. Aztán az élet sajnos azt is bebizonyította, hogy nem voltak lokálpatrióták.

Őszintén mondom, hogy sajnos, mert ennek az ellenzéki csapatnak a nagy többsége már nem él ebben a városban. Ők úgy érezték, hogy ha nem kaptak többségi támogatást, nem tudták átvenni a város irányítását, akkor nem is érdekli őket Dabas. Olyan magasra tették az ellenzékiség mércéjét, hogy azt azóta sem tudja megugrani senki. De ők sem voltak sikeresek, egyetlen egy körzetben sem tudtak nyerni, engem 80 százalékkal választottak polgármesternek. Ez elbizonyíthatta azokat, akik utánuk megpróbáltak összeállni.

Beszéltem néhány emberrel, aki indult és most már nem indul. Van, aki arra panaszkodott, hogy NAV-vizsgálatot kapott azonnal, vagy hasonló eljárásokat.

Kizárt dolog. Hívő keresztény ember vagyok, nem szoktam esküdözni, de én soha az életemben senkivel szemben se feljelentést nem tettem, se eljárást nem indítottam. Ilyenre ebben a városban biztosan nem hivatkozhat senki. Lett volna rá lehetőségem, de akkor sem tettem meg, mert nem akartam, hogy azt mondják, azért indítottam ellene eljárást, mert elindult a választáson.

Miért indulnak külön a KDNP-s jelöltek?

Ennek egy oka van. Mi a Fidesz-DAFI színeiben 2010 óta minden egyéni körzetet megnyertünk. De a tízezer főnél nagyobb településeknél a listát állító szervezetek egyéni jelöltjeire leadott szavazatok kompenzációs listára kerülnek, ahol még három mandátumot kiosztanak azok között, akiknek a jelöltje nem nyert. Öt éve is mondtam a KDNP-eseknek, hogy induljanak el, mert minimum egy mandátumot el fognak hozni. Így is lett, a helyi civil szervezet és a Jobbik mellett ők is kaptak egy helyet. Miután most nem láttam máshol mozgolódást, most is szóltam nekik, hogy induljanak. Én is segítettem megfűzni jelölteket, hogy a KDNP listát tudjon állítani. Különben mi lenne a sorsa ennek a három mandátumnak, összeverődik egy bármilyen csapat, akik semmit nem tettek, és az övék lesz?

Kicsit olyan, mint a Hazafias Népfront a pártállam idején.

Facebookon én is olvastam ilyeneket, de senki nem tiltotta meg, hogy bárki induljon, akár függetlenként.

A baloldal hogy szűnt meg a városban?

Nem mondom hogy a baloldal megszűnt, vagy a baloldali érzelmű emberek eltűntek a városból. Azok váltak hiteltelenné, akik a helyi közéletben az elmúlt időszakban a baloldalt képviselték. Volt olyan polgármesterjelöltjük, aki annyira felkészületlen volt, hogy egy tévés vitában azt sem tudta megmondani, hányan élnek Dabason.

A Fidesztől nem keresik mondjuk egy államtitkári posztra? Nem érzi azt, hogy mást csinálna, kinőtte a várost?

Én nem tudom kinőni ezt a várost. Voltam országgyűlési képviselő. Amikor választani kellett az összeférhetetlenség miatt 2014-ben, azt kértem, hogy maradhassak polgármester. Sok tervem volt még, nem akartam csalódást okozni az itt élőknek sem, hogy csak fölfelé kapaszkodom és a saját karrieremmel foglalkozom. És volt még egy szempont. Nekünk négy gyerekünk van, amikor erről dönteni kellett, akkor a legkisebb még 5 éves volt, az utána következő is csak 7 és fél. Óriási áldozat volt a feleségemtől az a négy év, amikor parlamenti képviselő is voltam. Nem akartam, hogy a gyerekeim úgy nőjenek fel, hogy keveset vagyok velük. Hogy a Fideszben számolnak-e velem? Gondolom igen. Főleg ezután. Nem tudom, hogy van-e Magyarországon még egy olyan, 15 ezresnél nagyobb település, ahol nincs ellenfele a polgármesternek. Azért erre a politika odafigyel. A politikai közösségünk, a kormányzat tagjaival továbbra is jó és intenzív a kapcsolatunk. Minden időszakban az elveinkhez hűen, a párt vezetéséhez lojálisan politizáltunk helyben, ahogyan én számíthatok miniszterelnök úr támogatására, ő is mindenben számíthat rám.

Azért nyilván nem mindenki fideszes vagy az ön támogatója. Nem tudom, hogy ők mit fognak csinálni vasárnap.

Ez a nagy kihívás. Korábban is támogattak engem minden oldalról. Ezt utólag is visszahallottam, és menet közben is megerősítettek ebben. Tudom, hogy köztük is vita volt sokszor, hogy de le kellene váltani a Kőszegit, mert akkora fideszes, olyan jobboldali. Amire viszont többen azt mondták, hogy tedd ezt félre, a városnak jó, jó itt élni, jó a gyerekednek, jól csinálja. Én mindenkivel korrekt viszonyra törekszem. Ha valaki nálam nemzetibb akar lenni valójában, tehát nem kifelé, hanem értékrendben, jobboldali elkötelezettségben, az festi magát. De én úgy vagyok ilyen, hogy aki nem ért velem egyet, azt nem kezdtem el nyírni, ha jó ötlete van, akkor támogatom.

Az mégsem egy egészséges helyzet, ha nincs alternatíva.

Azt nem tudom, hogy egészséges helyzet-e, de erre mondok egy másik dolgot. Persze más a család és más a politika, a közéletiség, de azért egy családon belül sincs szükség arra, hogy egy apának folyamatosan legyen ellenfele, akivel meg kell küzdeni, hogy ki a jobb férj és apa. Ott is megvan enélkül a kellő motiváció, a szeretet, az összetartozás, ha egészséges lelkületű az ember, mindig tud a családjáért tenni, nem kell ahhoz ellenfél vagy kihívó, aki minden nap kopogtat az ajtón. Minden példa sántít persze, de annak sincs értelme, hogy csak azért induljon el valaki, hogy mindenáron legyen ellenfelem. Mert lehet, hogy az csak rosszabb, ha van egy gyenge ellenfél, én azt lemosom, és azt hiszem, hogy na, mekkora sztár vagyok. Az a nehezebb helyzet, hogy nincs ellenfelem. De ugyanúgy kampányolunk, kiadjuk az elmúlt öt évről a kiskönyvet, szórólapokat készítünk, megszólítjuk a szavazókat, beszámolunk a terveinkről, kérjük a bizalmukat. Azt kértem egy rádióinterjúban a helyiektől, hogy mondjanak véleményt az elmúlt öt évről. Akinek nem tetszett, az adhat érvénytelen szavazatot is, ami egy jelzés számomra, hogy figyelj, barátom, elmentem ugyan szavazni, de te nem kellenél nekem.

2010-ben, amikor szintén egyedül indult, azért a szokásosnál magasabb volt az érvénytelenek száma, 8 százalék.

Persze, de nem volt számottevő.



Hazafelé Botos kollégával megnéztük még a híres bádog Jézust az Aldi mellett, ami vagy a sportcsarnok felé vagy a városháza felé néz, nehéz eldönteni.