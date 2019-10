A Borkai-blog most megvárja, hogyan döntenek a győriek

Úgy látszik, szünetet tart „Az ördög ügyvédje” blog, amely az elmúlt hétben folyamatosan közölt képeket és szexvideókat egy hajóról, ahol Borkai Zsolt győri fideszes polgármester látható fiatal lányok társaságában. Ezen kívül korrupcióval is vádolja Borkait, többek közt írt „a győri polipról”, amelynek tagjai egész Győrt „behálózták”, és „szétlopták”, valamint a „legdrágább dugattyús egymotoros” kisgépről is.

Péntek éjjel közzétett bejegyzésében azt írja,

„most várom, hogy Borkai lemond-e, illetve hogyan döntenek róla a győriek”. Azt ígérte, használni fogja a még nála levő anyagokat, „de nem érdemes őket akármikor”.

Az ügy láthatóan zavart keltett a Fideszben, a Magyar Hang is arról írt, hogy válságtanácskozás van a pártnál, mert a belső mérések szerint országos hatása van a Borkai-ügynek. A kavarodás abból is látszott, hogy pénteken Borkai meghirdetett egy sajtótájékoztatót este 6 órára, amit nem sokkal előtte lefújt. Közben a Magyar Nemzetben megjelent egy szerző nélküli cikk, amely a polgármester lemondását követelte, de ezt is visszavonták, a főszerkesztő szerint technikai hiba történt.