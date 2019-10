A ló néz, a csikó lát, Borkai Zsolt is leadta voksát

Márki-Zay Péter azt mondja, annak ellenére is komoly sikereket ért el hódmezővásárhelyi polgármesterként, hogy a fideszes közgyűlés folyamatosan gáncsolta a munkáját. A vereségre is van terve, de reméli, hogy a polgármesterség megtartása mellett, a közgyűlés fölött is átveszi az irányítást, így pontot téve a Lázár-korszak végére.