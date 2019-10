A Fidesz sehol sem lőtte lábon magát úgy, mint Szerencsen

Vannak városok, amiket a pártközpontban rosszul kezelt belső konfliktusok miatt veszített el tuti nyerő helyzetből a Fidesz, de egyik sem akkora bukás, mint amit a kormánypárt produkált a borsodi Szerencsen. Alig egy év alatt nullázták le magukat teljesen.

Öt éve még minden rendben volt a Fidesz szempontjából. A szerencsiek 2014-ben kizárólag fideszes képviselőket szavaztak be a nyolcfős képviselőtestületbe, és nagy támogatással újraválasztották polgármesternek a kormánypárti Koncz Ferencet is.

Koncz viszont 2018-ban távozott a kisváros éléről, mert a Fidesz őt indította a borsodi 6-os parlamenti mandátumért a korrupciós ügyek miatt vállalhatatlan Mengyi Roland helyett. Koncz nyert, Szerencsen időközi választáson új polgármestert választottak tavaly nyáron. Sima ügy volt, az addigi alpolgármester, szintén fideszes Nyiri Tibornak még kihívója sem volt. Nem tűnt úgy, hogy a Fidesznek bármiért aggódnia kéne.

Csakhogy helyiek szerint a parlamentbe távozó Koncz igyekezett továbbra is megőrizni a befolyását Szerencsen és a városházán is. Az új polgármester Nyiri viszont nem akart a bábja lenni, ami hamar konfliktushoz vezetett. A harc odáig fajult, hogy a Fidesz a mostani választáson nem a hivatalban lévő Nyirit, hanem az alpolgármester Egeli Zsoltot támogatta.

Egeli is a kiválasztottak között volt, akikkel készült sablonfotó egy víz, egy kávé és Orbán Viktor társaságában, ami jelezte, hogy a háborúban kinek az oldalán áll a Fidesz. (A fotósorozat szereplőiről azóta kiderült, hogy szinte senkinek nem hozott szerencsét. Egelinek sem.)

Még a választás előtti utolsó pillanatokban is igyekezet azt sulykolni az Egelit kiválasztó Koncz Ferenc, hogy ha a szerencsiek jót akarnak a városuknak, akkor őrizzék meg a jó kapcsolatot a kormánnyal, ennek záloga pedig Egeli Zsolt és a Fidesz-KNDP képviselőjelöltjei.

Az eddig fideszes szerencsiek viszont nem vették a központi üzenetet, sőt.

A fideszes jelölt helyett a Fidesz által ejtett, de független jelöltként elindult Nyiri Tibor nyerte meg a polgármesterválasztást úgy, hogy nemcsak fideszes, de ellenzéki vetélytársa is volt.

Nyiri Tibor (független) 2 848 szavazat, 64,04%

Egeli Zsolt (Fidesz-KDNP) 1 323 szavazat, 29,75%

Biró László (Jobbik-MSZP-Momentum-Mindenki Magyarországa Mozgalom) 221 szavazat, 4,97% Farkas Kornél (független) 55 szavazat, 1,24%

Nyiri több szavazatot kapott, mint 5 éve Koncz Ferenc.

Ami igazán kínossá teszi a Fidesz számára Szerencset, hogy az eddig száz százalékosan fideszes képviselőtesületbe egyetlen egy fideszest sem szavaztak be most vasárnap. Nyiri ugyanis nemcsak a polgármesteri címre jelentkezett be, de csapatot is szervezet. A 8 helyre csak ők kerültek be, sem fideszes, sem ellenzéki.

Ők voltak a Fidesz jelöltjei, akik közül senki sem kapott bizalmat: