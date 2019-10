Rosszul kezelt belső háborúk miatt veszített el négy várost is a Fidesz

Szécsény

Varga Béla volt a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Szécsényben. Orbán is igyekezett megsegíteni egy kampányfotóval, bár erről mostanra kiderült, hogy inkább átok volt, mint segítség.

Orbán Viktor Varga Bélát támogatta. Nem jött be Fotó: Varga Béla/Facebook

Varga Béla úgy lett szécsényi polgármesterjelölt, hogy a várost 2010 óta egy másik fideszes, Stayer László irányította. Stayer újra akart indulni, ebben a helyi KDNP támogatta is, de a helyi Fidesz nem. A vétó oka az volt, hogy a polgármesteri székért a helyi Fidesz elnöke, Varga Béla akart versenyben szállni. Nyílt háborúskodás indult, amiben megszüntették a Stayert támogató helyi KDNP-t is. A vita akkor a Facebookon ért a csúcsára, amikor az eddigi polgármester Stayer és a hozzá hűséges fideszes városi képviselők bejelentették, hogy szolidárisak a felszámolt helyi KDNP-szervezettel, mélységesen elítélik, hogy „meghurcolnak köztiszteletben álló szécsényi embereket, akik hosszú évek óta élvezik a város lakosságának bizalmát”, és kilépnek a Fideszből. A poszt alá odakommentelt az új polgármesterjelölt, Varga Béla is, megköszönve, hogy kiléptek a helyi fideszes képviselők, mert amúgy kizárták volna őket.

Az eddigi polgármester, Layer elindult Vargával szemben függetlenként, és szoros csatában ugyan (45,4 százalék vs. 41,11 százalék), de legyőzte.

Hatvan

Nagyon hasonló volt a helyzet Hatvanban. Ott is fideszes polgármester volt eddig, de a Fidesz nem őt, hanem Gál Erzsébetet indította.

Orbán Viktor Gál Erzsébet mellé állt. Nem jött be. Fotó: Gál Erzsébet/Facebook

A belső háború röviden (és hosszabban): Szabó Zsolt volt korábban a városban a polgármester és az országgyűlési képviselő is. Miután 2014-ben döntenie kellett neki is a két pozíció között, a parlamentet választotta. Az utóda az alpolgármestere, Horváth Richárd lett, akit Szabó bábuként próbált irányítani, de Horváth szembefordult vele. A pártközpont Szabó mellett állt ki, ejtette Horváthot, és a polgármester helyett Gál Erzsébet lett a Fidesz jelöltje. Rossz döntés volt. A függetlenként elinduló Horváth nagy győzelmet aratott.

Horváth Richárd (független) 62,52% Gál Erzsébet (Fidesz-KDNP) 25,81%

Palik Józsefné 11,67%

Püspökladány

Püspökladányban az a Kiss Zsigmond akadályozta meg a Fidesz győzelmét, akit pár éve csak a sátorrúd mentett meg attól, hogy részegen összesen egy kakasfőző fesztiválon. Az akrobatikus jelent egy kicsit visszavette annak idején a karrierjét, a fideszes politikusnak le kellett mondania az alpolgármesteri posztról. 2014-ben függetlenként elindulva is képviselői helyet szerzett a városban, aztán visszadolgozta magát a helyi Fideszbe is, ahol előbb elnök lett, majd a sorozatos botrányokat kihasználva, Dombi Imréné fideszes polgármestert a háttérbe tolva, nagy kavarásokkal ismét alpolgármesterként ő vitte a város nagyon zűrös ügyeit. A helyi fideszesek őt indították volna a polgármesteri székért, a Fidesz központból erről hallani sem akartak. Vadász Ferenc lett a polgármesterjelölt, de úgy, hogy nem is szavaztatták róla a helyi szervezetet. Vadász megbízást kapott a helyi Fidesz újraszervezésére is.

A hoppon maradt Kiss Zsigmond is elindult a választáson, a Mi Püspökladányért Egyesület nevében. Győzni ugyan nem tudott, de elvett annyi szavazatot Vadásztól, hogy ő is elbukjon.

Tóth Lajos (független) 2 556 szavazat, 40,64 százalék Vadász Ferenc (Fidesz-KDNP) 2 168 szavazat, 34,47 százalék Kiss Zsigmond (Mi Püspökladányért) 904 szavazat, 14,37 százalék Balázs Sándor (Püspökladány Jövőjéért Egyesület, Vasútbarát és Értékőr Egyesület, Jobbik) 661 szavazat, 10,51 százalék

A Fidesz az ellenzéki Tóth támogatásán is gondolkodott, de aztán inkább Vadász mellett döntöttek. Rosszul.

Szombathely

Az összellenzéki Nemény András 399 szavazattal verte meg Szombathelyen a fideszes Balázsy Pétert.

Balázsy Péter, a Fidesz polgármesterjelöltje és Orbán Viktor

Szombathely nagyon erősen Fidesz-szimpatizáns város, de a helyi fideszes vezetők folyamatos bénázással rombolták saját népszerűségüket és elveszítették a többségüket is a közgyűlésben idén tavaszra. Az eddigi polgármester, Puskás Tivadar helyett ezért indították a mostani választáson polgármesterjelöltnek Balázsy Pétert. A félreállított Puskással még nem is volt baj, de a választáson elindult az alpolgármester Koczka Tibor is. Ő fideszes volt, de egyre komolyabb vitái voltak a párttársaival és Hende Csaba parlamenti képviselőivel. Ez a konfliktus vezetett odáig, hogy függetlenként jelöltette magát. Nem kapott sok szavazatot, de annyit pont igen, hogy az hiányozhatott Balázsy Péternek a győzelemhez. Gyalázták is a szombathelyi fideszes eredményváróban.

Nemény András (összellenzéki) 16 762 szavazat (48.82%) Balázsy Péter (Fidesz-KDNP) 16 363 szavazat (47.66%)

Koczka Tibor (független, korábbi fideszes alpolgármester) 1 206 szavazat (3.51%)

+1 Kengyel

Kengyelen egy olyan polgármesterrel veszett össze Boldog István fideszes képviselő, aki 2014-ben 93 százalékkal nyert a Fidesz-KDNP támogatásával a 3500 fős faluban. A nyilvánosság előtt egy útfelújítás miatt vesztek össze a Facebookon. A polgármester, Nagy Szilárd szerint ennek volt előzménye, de amikor az Index kérdezte nyáron, nem akart elárulni részleteket. Annyit azért elmondott, hogy nem teljesítette Boldog kívánságait, mert „engem nem ő választott a falu vezetőjének, hanem a falu lakossága”. Miután összevesztek, a Fideszben hirtelen mindenki bezárta az ajtót előtte.

Boldog csak annyit mondott nyáron, hogy „Nagy Szilárd magánéleti viselkedést, a vezetési stílusa, ahogyan vezeti a települést, az nem egyezik sem az én, sem a Fidesz értékrendjével”.

Boldog aztán bemutatta a Fidesz új polgármesterjelöltjét, Bartus Gábort.

Bartus Gábor Boldog új választottja. Nem nyert Fotó: Boldog István/Facebook

Az ejtett polgármester, Nagy Szilárd függetlenként elindult, és legyőzte Bartus Gábort.