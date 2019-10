Máris kettőre ugrott az olcsókrumpli számláló

Választás utáni krumpliosztás-számláló

Amikor tegnap elindítottuk a politikusok olcsókrumpli számlálóját, nem számítottunk rá, hogy 2022-ig lesz dolgunk vele. De előbb a XIII. kerületi önkormányzat jelezte, hogy ők bizony direkt a választás UTÁN egy nappal hirdették meg a szokásos őszi támogatási akciójukat, mely során zöldség-gyümölcs utalványokat igényelhetnek a kerületi partnerkártyával rendelkező lakosok. Pont azért most - a hagyományos időpontnál később -, hogy ne tűnjön kampányeseménynek. Ok, a XIII. kerületi vezetésnek annyira nem kellett izgulnia a választási eredmények miatt.

És a III. kerületben is olcsókrumpli akció lesz, nem is novemberben, hanem már most pénteken és szombaton. A 44 tonna krumpli már meg is érkezett:

Fotó: Olvasónktól

Nem az új, ellenzéki városvezetés rendelte meg gyorsan, hogy ezzel hálálják meg a rájuk adott voksot, hanem még a Bús Balázs-féle régi, ami már nem lesz hivatalban a krumpliosztás idején.

A kerületi lapban ugyan a kampány idején hirdették meg az olcsókrumpli akciót, de eredetileg is a választás után akarták kiosztani a rászorulóknak és nyugdíjasoknak. A 20 kilós zsák ára 300 forint.

Az Index kiment a helyszínre, a leszállított krumplira péntekig biztonsági őrök vigyáznak.

Ha megint változás lesz, szólunk. Legkésőbb 2022-ben biztosan.