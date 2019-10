Iszonyatosan durván fel lettek kérdezve a képviselők a Parlamentben!

A cím csak vicc, a parlamenti tudósítás műfajának most már tényleg vége.

Az őszi parlamenti ülésszak kezdetével szigorodtak a szabályai az országgyűlési tudósítás rendjének. A sajtótudósítással kapcsolatos változtatások kimondják, hogy a felvételkészítés nem zavarhatja és nem akadályozhatja a képviselői vagy a hivatali munkát, így nem lehet felvételt (hangot vagy képet) rögzíteni a plenáris üléstermet övező folyosón, az éttermekben és büfékben, ott, ahol biztonsági berendezések vannak, és a hivatali szervezetnek fenntartott területeken sem.

Aznap, amikor az ülésteremben képviselők dulakodtak, kiderült, hogy a parlamenti tudósítás műfaját gyakorlatilag megölték. Az újságírók még csak nem is lehetnek olyan helyen, ami nem nekik van kijelölve, és ahogy a Képviselői Irodaházban, úgy itt is csak egy elkerített karámban állva lehet várni a képviselőket, akik méterekkel odébb elhaladva, az újságírókra rá sem nézve közlekednek. Gyakorlatilag a külföldi turistáknak is több joguk maradt az Országházban, mint a magyar újságíróknak.

A demokrácia legfontosabb intézménye, a Parlament a megépítése óta a nyilvános politizálás legfontosabb terepe, a „társadalmi párbeszéd” első számú helyszíne volt, mostanra viszont inkább kitiltogatják a sajtót, menekülési útvonalakat alakítanak ki a képviselőknek, csak hogy ne kelljen eltűrniük a munkájukat érintő kérdéseket, amikre persze eddig sem nagyon válaszoltak (egyrészt nem szabad nekik, másrészt utána sem néznek, miről szavaztak). A mostani változtatásoknak hála már tényleg senkivel sem kell szóba állniuk, nem kell magyarázatot adniuk semmire.