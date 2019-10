A Fehér Ház nem fizet elő többé a Washington Postra és a The New York Times-ra

A Fehér Ház lemondta a The New York Times és a The Washington Post című lapok előfizetését, jelentette be Stephanie Grisham, az amerikai elnöki hivatal szóvivőnője csütörtökön. A szóvivőnő úgy fogalmazott, "nem újítottuk meg az előfizetéseket". Majd hozzáfűzte, hogy ez "az adófizetők számára alapvetően fontos takarékoskodást" jelent.

Donald Trump amerikai elnök egy hétfőn, a Fox televíziónak adott interjújában ismételten hangoztatta a liberális The New York Timesszal szembeni kifogásait, és közölte, hogy a továbbiakban nem kívánja látni a lap példányait a Fehér Házban. "Nem akarjuk többé (ezt a lapot) a Fehér Házban, valószínűleg le is fogjuk mondani, és így teszünk a The Washington Posttal is" - mondta Trump.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy e két lap álhíreket, hamis híreket közöl. Trump nem először ostorozta a két amerikai liberális lapot, mint ahogyan egyes televíziós csatornákat is - például a CNN-t - rendszeresen bírál, mert szerinte álhírekre alapozva próbálja tematizálni az amerikai közbeszédet. (MTI)