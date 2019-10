Oroszországba deportálták az USA-ban lebukott és elítélt orosz kémnőt

Szombaton Moszkvába érkezett Marija Butyina, az orosz kém, aki 2018 decemberében vádalkut kötött az amerikai hatóságokkal, beismerve, hogy Oroszország javára dolgozott az Egyesült Államokban.

A harminc éves nő a gyanú szerint egy befolyásos orosz politikai szereplő, az egykor az orosz felsőházban is képviselő Alekszand Torsin, az orosz jegybank elnökhelyettesének jelentett, miután beépült az amerikai fegyverlobbi legfőbb csoportjába, az NRA-ba, ahol konzervatív politikusokkal épített ki kapcsolatokat. A jelentések szerint egy republikánus lobbistával, Paul Ericksonnal még össze is jött, őt arra próbálta rávenni, hogy igyekezzen enyhíteni a republikánusok és az NRA Oroszországgal szembeni álláspontján.

Az eljárás során az Egyesült Államok személyi szankciókat vezetett be Torsin ellen, mert a gyanú szerint illegálisan utalt támogatásokat az NRA-nek és próbált befolyásolni amerikai konzervatívokat. Ügyében az amerikai szövetségi választási bizottság is vizsgálódott, mígnem idén a testület republikánus tagjai le nem állították a pártjukat is érintő vizsgálatot.

Butina egy fegyverkiállításon Fotó: Facebook

A vádalku keretében Butyinát másfél év börtönre ítélték, de pénteken szabadon engedték floridai börtönéből, és kitoloncolták az országból. A Seremetyevo reptéren landolva azt nyilatkozta, hogy "az oroszok sosem adják meg magukat", és hogy "nagyon boldog", hogy otthon lehet.

Butyina szabadulása és kitoloncolása előtt csütörtökön, amikor az amerikai hatóságok már bejelentették döntésüket, Oroszország washingtoni követsége azt közölte, hogy "reményeink szerint az orosz nő életének legnehezebb szakasza lezárulhat. Azt szeretnénk, hogy mihamarabb újra a szeretteivel lehessen". Az orosz kormány az első perctől tagadta a lebukott ügynökével szembeni vádakat. (Via BBC)