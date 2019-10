Megmarad-e a Tarlós-zászló Budapest lobogójának?

Karácsony Gergely párnapos főpolgármesterként szimbolikusan kitűzött egy zászlót a dolgozószobája ablakába: a kurdot, ezzel jelezve szolidaritását a törökök által megtámadott nép mellett.

Azt is jelezte már előre, hogy a pride idején a szivárványos zászlót is kikerül majd a városházára. Ezt egyébként már Zuglóban is megtette.

A szivárványos zászlót Zuglóban lelopták a tartóból, de a kerület aztán kirakott egy újat.

Nem volt viszont eddig szó arról, hogy mi lesz Budapest zászlajával, amit 2011-ben Tarlós István javaslatára cseréltek le, 138 év után.

Tarlós megtervezte

Tarlós szimbolikus lépésnek szánta a főváros zászlajának megváltoztatását. Hivatalosan az volt a baja a meglévővel, hogy az könnyen összetéveszthető más zászlóval. Nem nevezte meg, de a románra gondolt.

Színeiben hasonlók.

Az Indexnek annak idején nemcsak azzal indokolta a cserét, hogy ha 90 fokkal elfordítjuk a román zászlót, akkor címer nélkül olyan, mint Budapesté. Tarlós az új zászlót a Demszky-korszakkal való szimbolikus szakításnak is tartotta.

„Tarlós: Igen, úgy gondoltuk, nagyon sokan, hogy a Demszky-éra szimbólumait nem kellene megtartani…

Index: Azért a zászló nem a Demszky-éra terméke, még 1873-ban találták ki a színeit.

Tarlós: Leszámítva azt az apró tényt, hogy akkor nem piros-sárga-kék, hanem piros-arany-kék volt a zászló színe. Nem akartuk mi a románokat bántani, ezt a csiricsáré, diszharmonikus kompozíciót akartuk megváltoztatni, és be akartuk vinni a nemzeti elemeket.”

Tarlós hivatalba lépése után elég gyorsan kitört a zászlóháború a Fővárosi Közgyűlésben. Tarlós ugyanis eltávolíttatta a pulpitusa mögül az uniós és a piros-sárga-kék Budapest zászlót, csak a magyar zászló maradt ott.

Amikor megkérdezték, hova tűnt az uniós és a Budapest-zászló, Tarlós azt válaszolta, hogy mosásban vannak.

Pár hónappal később az ellenzék egy ülésre visszacsempészte az ülésterembe az EU-s és a Budapest zászlókat, de Tarlós kilátásba helyezte, hogy a rendészek viszik majd ki azokat.

Tarlós úgy oldotta a helyzetet, hogy maga tervezett egy új Budapest-zászlót. A főpolgármesteri hivatal akkori tájékoztatása szerint az ötletelésben közreműködött György István akkori főpolgármester-helyettes és Bojár Iván András városarculati tanácsadó is. Bojár később azt nyilatkozta, hogy neki az új zászlóhoz semmi köze nem volt: „Ez nagyon egyértelmű megrendelés volt: a főpolgármester megüzente, hogy pontosan mit kér, és azt egy grafikus megvalósította. Ebben az ügyben a véleményemre nem voltak kíváncsiak, én maximum a postás lehettem a főpolgármester és a grafikus között.”

György Istvánnak nagyobb beleszólása lehetett a munkafolyamatban. Ő akkor Kőbánya polgármestere is volt, a kerület címere pedig így néz ki, de Zuglóé is nagyon hasonló.

Kőbánya és Zugló zászlói

A Tarlós-zászlót 2011. június 22-én a Fővárosi Közgyűlésben elsöprő többséggel megszavazták a fideszes és jobbikos képviselők. Az MSZP nem vett részt a szavazásban. Horváth Csaba ezt azzal indokolta, hogy teljesen felesleges lecserélni a zászlót, de ha már ez a szándék, „az nem jó, hogyha politikus rajzolgat címert és zászlót”, bízzák azt szakemberekre.

A Jobbik azért üdvözölte Budapest új zászlaját, mert „megjelennek benne a nemzeti trikolór színei, és hasonlóság is felfedezhető a Jobbik Magyarországért Mozgalom zászlajával”. A jobbikos képviselők ki is rakták az asztalukra a Jobbik pártzászlóját és az előterjesztésben szereplő új Budapest-zászlót.



Összepasszolt

Az LMP-s Hanzély Ákos azt mondta, hogy furcsállja, hogy „a konzervatív oldal egy 130 éves hagyományra visszatekintő zászlót, egy olyan zászlót, aminek tudjuk a történelmi múltjára vonatkozó értékeket… – még akkor is, ha sajnos az elmúlt évtizedekben ez Budapest lakosságát nem tudta kellően érzelmileg megfogni – valóban nem tudott vele a lakosság azonosulni –, tisztában kell lennünk vele, hogy ez a zászló honnan származik, milyen történelmi múltra tekint vissza és milyen hagyományokat testesít meg. Fontosnak tartjuk, hogy a fővárosnak legyen olyan szimbolikája, ami az egységet és a közösséget kifejezi, de úgy látjuk, hogy a jelen előterjesztésben megfogalmazott zászló sajnálatosan nem kellően előkészített, nem kellően egyeztetett álláspontot képvisel.”

Felhívta a figyelmet arra, hogy több szakmai szervezet is tiltakozott az új zászló tervei ellen, azzal pedig, hogy mindenféle egyeztetés nélkül döntenek róla, lealacsonyítják a közösségi vagy közös szimbolikát megtestesítő zászlót,

„hiszen ez a zászló most nem egy történelmi hagyományokra épülő zászló, hanem a Fiatal Demokrata Szövetség által megszavazott, Tarlós István által előterjesztett zászló, ami nem kellően képviseli a főváros teljes lakosságát”.

Az akkori LMP-s képviselő szerint „félő, hogy négyévente majd ilyen csapatzászló szintjén előforduló, mindenkinek a saját szubjektív értékítélete alapján megjelenő zászlók lesznek itt. Az előző zászló vagy a most még aktuális zászló 135 évet bírt ki, kérdéses, hogy egy ilyen egyeztetés nélküli zászló hány évet tud kifutni.”

Az új zászló 2011. augusztus 15-én lett Budapest lobogója, augusztus 20-án már fel is díszítették ezekkel a Lánchidat. Aztán 11 nappal később már megszavaztak egy még újabbat. Nem az ellenzék miatt, nagyobb gond volt, hogy a kormánynak sem tetszett a polihisztor Tarlós alkotása. Hende Csaba akkori honvédelmi miniszter és Semjén Zsolt az ország jelképeinek megújításáért felelős kormánytagként közösen tiltakozott az új zászló miatt, mivel az a katonai zászlók mintájára készült.

Ezért megváltoztatták az új Budapest-zászlót. Tarlós azzal indokolta a módosítást, hogy a rendelet hatályba lépése után olyan új változat elkészítésének igénye merült fel, amely „a hagyományok mellett a modern városarculat elemeit is magán hordozza”. A modern városarculati elem annyi lett, hogy megváltoztatták a 16 napig érvényes Tarlós-zászló díszszegélyét, egymással szembe fordították a farkasfogakat.

Ez lett az újnál is újabb zászló, és ez az érvényes a mai napig is.



Tarlós a módosításról azt mondta: „Ha az alkotmány vagy a médiatörvény elbírja, hogy rendre módosítsák, aligha lehet blama egy fővárosi rendeletpontosítás. Fel lehet fújni dolgokat, de azt javaslom, fogadjuk el, hogy a szimbólumalkotás egy folyamat, amely a zászló mellett Budapest teljes jelképrendszerét érinti – egészen az apró piktogramo­kig.”



Ezt a zászlót aztán Tarlós már odarakatta maga mögé, a magyar lobogó mellé, amivel a korábbinál is többfrontos zászlóháború vette kezdetét a fővárosi közgyűlésben.

Ennek a kronológiája:

a baloldali ellenzékiek az asztalukra kitették a régi Budapest-zászlót,

a fideszesek a magyar lobogóval vágtak vissza,

mire a továbbra is mosásban lévő EU-s zászlók is megjelentek az ellenzékiek asztalán;

a Jobbik erre a székely zászlót is bevetette.

2014-ben Falus Ferencnél még kampánytéma volt a Tarlós-zászló lecserélése. A szépemlékű főpogármester-jelölt sajtótájékoztatón jelentette be, hogy megválasztása esetén visszaállítaná Budapest korábbi zászlaját, ezzel is jelezve: Tarlós István városvezetése egy „kisiklás” volt. Ráadásul szerinte a sokat vitatott piros, sárga, kék

zászló már akkor Budapest lobogója volt, amikor Románia még nem is

létezett független államként. Amire Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes azt válaszolta, hogy a Román Fejedelemség zászlajának már 1859-től piros, sárga és kék volt a színe, a budapesti városegyesítés pedig csak 1873-ban történt meg.

Az eredeti budapesti zászlót Pest és Buda lobogóinak egyesítésével alkották meg, és hagyta azt jóvá Ferenc József 1873-ban. A román zászlóra hasonlító, Budapest román megszállása miatt kiváltképpen nem népszerű veres-sárga (arany)-kék kombinációt 1930-ban módosították, és lett belőle piros (veres, Pest és Buda közös színe), a sárga Pest városát, a zöld Budát jelképezte. 1949-ig ez volt használatban, aztán 40 évig hanyagolták a használatát, 1989-ben bukkant fel újra. 2011-ben pedig jött az új.

Marad-e a Tarlós-zászló?

A mostani kampányban a 8 évvel ezelőtti zászlócsere nem került elő, az át- és visszaalakítás viszont más témában igen. Karácsony az utcanév-változtatásokat nem támogatja, mert „sose lenne vége az átnevezéseknek, ha ebbe belefognának”, a Szabadság téri emlékművet viszont eltávolítaná.

Megkérdeztük Karácsony Gergelyt a Tarlós-zászlóról. Azt üzente, hogy „erről a közgyűlés dönt, egyelőre nincs a módosításra vonatkozó javaslat, most más ügyek élveznek prioritást”. A kabinetfőnöke, Balogh Samu ezt azzal egészítette ki, hogy ha bármiféle változás lesz, az biztosan nem a főpolgármesteri hivatal irodájában fog eldőlni, hanem megkérdezik róla a budapestieket.