Ezernél több embert küldhetnek el az Audi győri gyárból

A G7 ír arról, hogy Magyarország legnagyobb vállalatánál, az Audi Hungária győri gyáránál jelentős létszámcsökkenés van folyamatban. A lap erről a vállalat több munkatársától értesült. Mint írják, a munkavállalóknak kb. egy hónapja árulta el a gyár vezetése, hogy 1200 emberrel csökken a dolgozók száma a közeljövőben.

Több alkalmazott is arról beszélt, hogy folyamatosan zajlik a létszámcsökkentés. Elsősorban úgy, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkezők nem kapnak új szerződést annak lejártakor, de arra is akadt példa, hogy a nyugdíj előtt állókat megpróbálják nyugdíjaztatni.

A G7 cikke kitér arra is, hogy látszólag ugyan minden rendben van a magyar autóiparral, mégis sok cég felől érkeznek hasonló hírek: sok magyar autóipari beszállító és gyártó kezdte megérezni a globális autóipar lassulását.

A lap megkereste az Audit is, ahol konkrét válasz helyet azt írták, hogy cáfolják, hogy 1200 munkatársat el fognak bocsátani. Csakhogy mint a G7 írta, ilyet nem is állítottak: elsősorban ugyanis nem kirúgásokról van szó, hanem a lejáró szerződések meg nem hosszabbításáról. Kérték ezután az Audit, hogy a létszámcsökkentésre is reagáljanak, de erre érdemben nem válaszoltak, csak annyit közöltek, hogy a határozott idejű szerződések meghosszabbítása „a jövőben is a piaci igényektől és az abból kialakított mindenkori termelési programtól függ”.

A G7 az alkalmazottak adatai alapján arról ír, hogy a foglalkoztatottak száma folyamatosan csökken az Audinál: idén áprilisig folyamatosan nőtt, azóta viszont lassú tempóban csökken, és négy hónap alatt több mint háromszázzal kevesebben dolgoznak ott. Mint a lap írja, az Audi az ötödik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, állományának közel tizedét érintheti a létszámcsökkentés.

A nyilatkozó dolgozók szerint kevés konkrétumot közölt a létszámcsökkentésről a gyárvezetés, de hallomásból a legtöbben az elektromos autók miatti bizonytalanságokat sejtik okként. „A háttérben az elektromos motorok egyszerűbb gyártása áll, azaz nincs ennyi emberre szükség a villanymotor gyártáshoz” – mondta egy győri alkalmazott.

Arról, hogy milyen kihívások és nehézségek állnak a magyarországi autóipar előtt, nemrég részletesen is írtunk.