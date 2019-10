Fontos részletek maradtak ki Trump telefonbeszélgetésének leiratából

Alexander S. Vindman alezredes, a Nemzetbiztonsági Tanács európai ügyekért felelős igazgatója kedden azt vallotta, hogy fontos részletek maradtak ki Donald Trump és Volodimir Zelenszkij telefonbeszélgetésének leiratából. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Két fontos részlet is kimaradt Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 25-i telefonbeszélgetésének szeptemberben nyilvánosságra hozott durva leiratából, vallotta keddi, zárt ajtós meghallgatásán a vádeljárásban első fehér házi dolgozóként vallomást tevő Alexander S. Vindman alezredes, aki fültanúja is volt a beszélgetésnek. Ez volt az a beszélgetés, amely miatt egy whistleblower a képviselőházhoz fordult.

A beszélgetés nyilvánosságra hozott, Vindman vallomása szerint hiányos leirata is nagyon súlyos tényeket tartalmazott. Trump, miután emlékeztette Zelenszkijt, hogy az Egyesült Államok mennyi segítséget ad Ukrajnának, "szívességet" kért tőle: indítsanak vizsgálatot a demokrata párt szerverei, illetve Joe Biden és fia ügyében.

Biden fia egy ukrán cég, a Burisma Holding IT-tagja. A beszélgetés nyilvánosságra került leiratában a cég neve nem szerepel, de Vindman szerint a beszélgetésben elhangzott, Zelenszkij ejtette ki a száján. Ő ezt a leirat tisztázása során jelezte is, ahogy azt is, hogy a beszélgetés egy pontján Trump arra utalt, hogy felvétel is van arról, hogy Biden az ukrán korrupcióról beszél - a leiratban ez se szerepel, a helyén csak egy nagygondolatjel látható a szövegben.

Vindman vallomása szerint a változtatásai talán azért nem vezetődhettek át, mert még mielőtt tisztázhatták volna a leiratot, a Nemzetbiztonsági Tanács vezető jogásza, John Eisenberg - akihez Vindman maga fordult aggályai miatt - az iratot a normális iktatási rendszerből egy titkosított iktatórendszerbe helyezte át, korlátozva ezzel a hozzáférhetőségét. Ez, hogy az iratot így titkosították, szintén tárgya a vizsgálatnak. (Via The New York Times)