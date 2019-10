Követtünk el hibákat, ismerte el a Boeing vezérigazgatója a meghallgatásán

Dennis A. Muilenburg, a Boeing vezérigazgatója szenátusi meghallgatásán 2019. október 29-én. Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

"Sajnáljuk. Tényleg nagyon sajnáljuk" - fordult törvényhozási meghallgatása elején Dennis A. Muilenburg, a Boeing vezérigazgatója azokhoz a vendégekhez, akik rokonaikat vesztették, amikor kettő is lezuhant a repülőgyár legújabb modelljéből, a 737 Maxból. Muilenburgot és cégét korábban többen is bírálták, amiért nem mutatott együttérzést az áldozatokkal.

Muilenburg azt is elismerte, hogy a Boeing követett el hibákat. "Ha már akkor is tudtuk volna, amit most tudunk, más döntést hoztunk volna" - mondta például arról, hogy a Boeing az első gép, az indonéz Lion Air légitársaság 610-es számú járatának 2018 októberi tragédiája után miért nem állították le azonnal a gépeket.

"Minden nap gondolok önökre és szeretteikre" - mondta most Muilenberg a gyászoló rokonoknak, akik a meghallgatás egy pontján az áldozatok fényképeit mutatták fel mögötte.

Muilenburg ugyanakkor először ismerte el nyilvánosan, hogy már a második baleset előtt tudomást szerzett technikai főpilótájuk egyébként még 2016-ban megfogalmazott aggályairól a gép irányíthatóságával kapcsolatban.

A Boeing a 737 Max fejlesztésekor egy új automata rendszert szerelt a gépekbe. Az MCAS-nak keresztelt eszköznek a létét is próbálták eltitkolni, hogy ne kelljen újraengedélyeztetni a géptípust a légügyi hatósággal. Mint kiderült, ez az eszköz okozhatta mindkét tragédiát - részben a hibás működés, részben amiatt, hogy a pilóták nem is tudtak róla, hogy az átveheti tőlük a gép irányítását. A két tragédiában 346-an vesztették életüket, a második, 2019 márciusi baleset után végül a légügyi hatóságok megtiltották a repülést a 737 Maxoknak, amelyek azóta se szállhatnak fel. (Via The New York Times)