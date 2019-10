Ismét itt a Száraz November, amikor az a kérdés, hogy hogyan bírod egy hónapig alkohol nélkül

Pénteken ismét itt a november, ez pedig azt is jelenti, hogy indul a Száraz November, a lassan már hagyománnyá váló öngondoskodó kezdeményezés, melynek résztvevői felmérhetik, hogyan bírják egy hónapig alkohol nélkül. Nem azért, hogy utána soha többet ne igyanak, hanem hogy jobban megismerjék magukat, illetve az alkoholhoz fűződő viszonyukat.

Arról, hogy mi ez az egész és miért érdemes mindenkinek belevágnia, a korábbi években részletesen is írtunk, ha valaki lemaradt volna akkor róla, ezt és ezt a cikkünket ajánljuk.

Az idei Száraz Novembernek ismét van egy tematikus felütése is: míg tavaly az eseményt szervező Kék Pont Alapítvány munkatársai a nők alkoholfogyasztására koncentráltak, idén a felsőoktatásban részt vevő fiatalok megszólítása a cél.

Mint az esemény felvezetésében is írják a szervezők, tisztában vannak a kihívás nehézségeivel és azzal is, hogy az egyetemi évek az ivás szempontjából legintenzívebb életszakaszok közé tartoznak. És tudományos kutatások sora bizonyítja ennek az életszakasznak az ivás szempontjából kritikus jellegét, de legalább ennyire fontosnak gondolják a szervezők az egyetemi évek közösségépítő és személyiségformáló pozitív hatását, beleértve a felhőtlen szórakozás és bulizás élményét is.

A cél semmiképpen sem az, hogy morális pánikot keltsenek a felsőoktatásban tanuló fiatalok életvitelével kapcsolatban, inkább az, hogy az érintettek lehetőséget kapjanak arra, hogy megfigyeljék saját fogyasztási szokásaikat és sóvárgásaikat, és egy hónap önmegtartóztatás után tisztább képük legyen a saját alkoholhoz fűződő viszonyukról.

A fiatalkori alkoholfogyasztás kérdése azért is fontos, mert nemzetközi kutatásokból tudni, hogy az alkoholfogyasztás csúcsa a férfiaknál 20-25 éves korban van, majd utána ez jelentős csökken. Nőknél ez a sokkal laposabb csúcs 35-45 éves korban van, majd ez a férfiakhoz képest alacsonyabb érték csökken. Hosszabb távon (1980-2018 között) mind a főiskolások, mind az átlagpopuláció alkoholfogyasztása csökkenő tendenciát mutat.

A Száraz November szervezői idézik az Universities UK (UUK), a Newcastle University-vel együttműködve az angol egyetemekre kiadott ajánlását, mely szerint szerint a felsőoktatási intézményekben a zéró tolerancia nem lehet cél, mivel ez a megközelítés úgy tesz, mintha az alkoholfogyasztás meg sem történt volna. Ehelyett arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a diákokat támogató szolgáltatások könnyen elérhetőek legyenek az egyetemeken, és emelni kell alkohollal szembeni tudatosságot a diákok és az egyetemi dolgozók között. Javasolják ezen kívül az együttműködést a helyi önkormányzatokkal, a vendéglátóhelyekkel, hogy egy biztonságos campus jöjjön létre, ahol kialakulhat a felelősségteljes alkoholfogyasztás.

A korábbi évekhez hasonlóan a Száraz November idén is elsősorban az úgynevezett alacsony kockázatú fogyasztókat célozza: azok tartoznak ide, akik hetente többször fogyasztanak alkoholt, vagy mondjuk akik gyakran isznak meg esténként egy-két sört. Egy ilyen önmegtartóztató hónap igazán a számukra árulhat el sokat az alkoholhoz fűződő viszonyukról.

A program viszont nem célozza a súlyosabb alkoholbetegséggel küzdőket, akik nem vészelnek át egy napot sem alkohol nélkül. Számukra nem az öngondozás, hanem a szakértői kezelés kínálhat segítséget, de ehhez is lehet a Kék Pont szakembereit keresni.

A Száraz Novemberhez idén is kapcsolódik egy Facebook-esemény, itt lehet tájékozódni a különféle kísérőprogramokkal, illetve kérdéseket feltenni és mások tapasztalatairól is olvasni.