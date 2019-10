Mészáros Lőrinc 120 millióval támogatta az SMA2-ben szenvedő Levente gyógyulását

Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester 2019. szeptember 9-én a Groupama Aréna előtt Fotó: botost/444.hu

Az ATV honlapjának csütörtökön a Mészáros-csoport kommunikációs munkatársai megerősítették, hogy az egykori felcsúti polgármester 120 millió forinttal támogatta meg annak a kisfiúnak, Leventének a gyógyulását, aki SMA 2-es típusú, gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenved.

A betegség jelenleg csak egy nagyon költséges, hozzávetőleg 700 millió forintba kerülő génterápiás gyógykezeléssel gyógyítható.

Levente édesanyja a Facebookon szerdán azt írta, hogy az összefogás eredményeként már 495 millió forint már összegyűlt a kezelésre.

A Mészáros-csoport csütörtökön azt is közölte, hogy Mészáros Lőrinc adakozásra kért több nagyvállalkozót is, és így össze is gyűlt a remélt összeg. Tóth Krisztina kommunikációs igazgatóa televízió honlapjának azt nyilatkozta, hogy ismereteik szerint a V-Híd Duna Aszfalt építőipari vállalat további 100 millió forinttal, más cégek pedig 80 millióval támogatták meg Levente gyógyulását, így a kezeléshez szükséges források már rendelkezésre állnak.

(A Duna Csoport kommunikációs osztálya a hír megjelenését követően azt a pontosítást közölte, hogy a 100 milliós felajánlást nem a V-Híd, hanem a Duna Aszfalt Kft. tette.)

Rövid időn belül a második SMA-izomsorvadásban szenvedő gyereknek sikerült összegyűjteni a kezeléshez szükséges összeget. Mészáros Lőrinc néhány hete ugyanekkora összeggel támogatta az SMA 1-es típusú betegségben szenvedő Zente gyógyulását. Zente egészségéért országos gyűjtés indult, még Mága Zoltán is beszállt az adakozásba.

Október 30-án a budapesti Bethesda Gyermekkórházban már be is adták a gyűjtés nyomán beszerzett innovatív génterápiás gyógyszert a ritka genetikai betegségben szenvedő, 1,5 éves kisfiúnak. (atv.hu)