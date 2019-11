Szijjártó bejelentette, hogy közösen újítunk fel egy kolostort az oroszokkal Szíriában

Szijjártó Péter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának a vendége volt. A téma Putyin budapesti látogatása és annak eredményei voltak.

A fő mondanivaló, hogy Magyarország és Oroszország számára is fontos a keresztény kultúra védelme. „Oroszországgal egy nagyon komoly, feszítő jellegű nemzetközi, politikai kérdésben sikerült együttműködést kialakítani, a keresztény közösségek védelmére. Magyarország és Oroszország egyaránt jelentős erőforrásokat mozgósít a keresztény kultúra és közösségek megvédése érdekében” - mondta Szijjártó.

Ez konkrétumokra fordítva azt jelenti, hogy a két ország megállapodott arról, hogy Szíriában közösen építenek újjá egy kolostort, továbbá, hogy egy város kenyérellátását biztonságosan lehetővé tévő nagy péküzem felépítését is közösen finanszírozzák.

A miniszter beszélt még arról az egymilliárd dolláros üzletről is, aminek a keretében az oroszokkal közösen 1300 vasúti kocsit szállítunk Egyiptomban. Ez az a biznisz, ami lehetett volna sokkal kedvezőbb is, de kifúrtak belőle egy magyar céget, amivel jól jártak az oroszok.



Megállapodtak arról is, hogy a Mahart szárnyashajó állományát felújítják, modernizálják, szintén orosz ipari együttműködés keretében. A miniszter közölte azt is, hogy sikerült megkötni azokat a szükséges megállapodásokat is, amelyek nyomán a Richter - a legnagyobb magyar gyógyszergyártó vállalat - újabb piaci sikereket érhet el Moszkvában, ugyanis egy 15 millió dolláros beruházást hajt végre annak köszönhetően, hogy a vállalat egyik legfontosabb terméke felkerült az orosz társadalombiztosítás által támogatott listára.

A miniszter beszámolt arról, hogy Magyarország újabb sikereket ér el élelmiszeripari, mezőgazdasági vállalatainak beruházásai nyomán is, a takarmánygyártás területén.

Szijjártó szerint amikor Oroszország vezetőivel tárgyalnak, egyértelmű, hogy az energetikai kérdések uralják a napirendet. Úgy fogalmazott, most "kényelmes a helyzetünk", hiszen olyan még soha nem volt Magyarország történetében, hogy az országban található gáztározók szinte teljesen fel vannak töltve. Így már a jövő télre vonatkozóan folytatnak tárgyalásokat - tette hozzá. (MTI)