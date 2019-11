Csányi: a fociban nem haladunk olyan gyorsan, mint az OTP a bankszektorban

Nagy interjút adott Csányi Sándor, az OTP vezére és az MLSZ elnöke a köztévé sportadójának az M4-nek annak apropóján, hogy nemsokára lejátszhatja első meccsét a magyar válogatott az újjáépített Népstadionban, azaz a Puskás Arénában.

Csányi a stadionnal elégedett, bár azt nem felejti el hangsúlyozni, hogy az MLSZ nem felel az üzemeltéséért, csak a válogatott meccseket rendezi ott. A bankvezér, akiből Orbán Viktor csinált MLSZ-elnököt, úgy látja, a stadion technológiailag az egyik legjobb lehet Európában, és még kulturális események rendezésére is alkalmas lehet.

Sokkal érdekesebb azonban, amiket az MLSZ elnökeként a magyar futballról megoszt az érdeklődőkkel. Szerinte - hiába az MLSZ - minden fáradozása, nem tudták átverni a magyar klubcsapatokon, hogy megfelelő számú fiatal magyar játékos lépjen pályára a bajnokságban.

„A magyar labdarúgásban nem haladunk olyan gyorsan, mint az OTP a bankszektorban (...) Az egyik célunk az volt, hogy minél több fiatal magyar kapjon lehetőséget a külföldiekkel szemben az NB I-ben. Ezen a téren nem voltunk sikeresek. Az elmúlt bajnoki szezonban 2.6 játékos volt csapatonként, aki huszonöt évnél fiatalabb, a tizenkét élvonalbeli együttesben átlagosan összesen egy félidőnyi játék jutott a 21 éven aluli játékosoknak előző idényben" - dorgálta meg a magyar klubokat Csányi, aki kifejtette az MLSZ minden keze ügyébe eső ösztönzőt, így az uniós szabályozást is, igyekszik kihasználni a helyzeten változtatni tudjon.

A 444 is kiemelten foglalkozott azzal, hogy - szemben akár a szomszédos országok gyakorlatával is - a magyar futballcsapatok ahhoz képest, hogy elképesztő pénzösszegek forognak náluk, egyáltalán nem az utánpótlásnevelésre játszanak, hanem valami egészen másra.

Csányi kifejti, a klubok pontosan tudják, hogy vaj van a fülük mögött, mert bár az MLSZ jelezte a problémát feléjük, egyetlen telefont sem kapott a témában:

„Az akadémiák nem végeznek rossz munkát, de például a cseheknél bátran be merik tenni a fiatal játékosokat. A tizenkét élvonalbeli klub nem akadálya a magyar futball fejlődésének. A környező országokban tíz csapattal is rendeznek bajnokságot.”

Az interjúból az is kiderül, Csányi hisz Marco Rossi szövetségi kapitány munkájában, leszámítva akkor, amikor magát tiltaja el egy-egy mérkőzéstől. Rossi akkor is maradhat Csányi szerint, ha mégsem jut ki a magyar csapat az Eb-re:

„Talán nem a legjobb vezetői magatartás, hogy egy ilyen döntő meccs előtt mondom, de én akkor is számítok Marco Rossi munkájára – és azt gondolom, hogy az elnökség is osztja a véleményemet –, ha most nem jutnánk ki az Európa-bajnokságra. Szerintem úgy járunk jól, ha megtartunk egy olyan embert, aki tudja motiválni a játékosokat és elfogadják a szurkolók.”

Az interjút az M4-en lehet megnézni teljes terjedelmében. (via NSO)