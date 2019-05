Az MLSZ megsemmisítő statisztikát tett közzé a Puskás Akadémiáról

Olyan erős, a pénzt felelőtlenül szóró klubtulajdonosokba beleszálló beszédet tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség május közepi közgyűlésén Csányi Sándor elnök, hogy elsikkadt az MLSZ honlapjára is feltöltött prezentációjának egy fontos statisztikája.

Amikor Csányi azon kesergett, hogy bár a szövetség fontos célkitűzése volt, hogy egyre több fiatal magyar focista kapjon lehetőséget az NBI-ben, de a klubok inkább idősebb külföldi játékosokat vásárolnak, ez volt kivetítve a háta mögött.

A grafikonnak a jobb széle érdekes, ez a rész:

A sárga körben nagy kék P-betűs címer, legalul a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiáé. Az MLSZ 2015 nyara és 2019 május között nézte meg, a kluboknál hány fiatal mutatkozhatott be az első osztályban. Ez négy idény. Ebből egyet az NB2-ben töltött a felcsúti csapat, hármat az NBI-ben.



Vagyis a Felcsúton Európa legjobb akadémiái között emlegetett utánpótlásgyárból három év alatt mindössze 2 fiatalt vittek fel a helyi felnőtt csapatba.

A Kisvárdánál is csak két fiatal kapott lehetőséget. Annyival jobb a helyzet, mint Felcsúton, hogy a Kisvárda - szemben a Puskás három évével - mindössze egy szezont töltött ez idő alatt az NBI-ben.

A Balmazújváros szintén egyetlen szezon alatt produkált jobb mutatót (3 debütáló fiatal) a Puskás Akadémiánál. Ahogy a Békéscsaba is jobb a felcsútiaknál. Ők még 2015-16-ban voltak első osztályúak, akkor ki is estek. Egyetlen idény elég volt ahhoz, hogy 5 fiatal is bemutatkozhasson az első osztályban. A Gyirmót 2016-17-ben szintén egy évig volt NBI-es (akkor újoncként ki is esett), 7 bemutatkozó fiatallal szerepelnek az MLSZ statisztikájában.

Ehhez képest meglepő a prezentáció rögtön következő grafikonja, ami arról tájékoztat, hogy a sajátnevelésű játékosokat előtérbe helyezű klubok hogyan profitálhatnak anyagilag az MLSZ produktivitási rendszeréből. A kiemelt klubok között (az ábra alján) ugyanis ott van az MTK, a Debrecen és a Honvéd mellett a Puskás Akadémia is.