Csányi Sándor kiakadt a magyar klubok tulajdonosaira, akik öntik ki a pénzt az ablakon

Pénteken tartotta meg éves közgyűlését a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Csányi Sándor elnök vezette az ülést, és számolt be az elmúlt év eredményeiről és elmaradásairól, utánpótlásképzéstől és pályaépítésektől kezdve, taón és az NB1-en át a korosztályos és felnőtt válogatottak teljesítményéig.

A beszámoló első felében visszafogottan elemezte az adatokat, és több helyen elégedettségének is hangot adott. Aztán rátért a sötét oldalra, és feldúltan beszélt az élvonalbeli klubok felelőtlen, pazarló, és a magyar labdarúgás érdekeit egyáltalán nem szolgáló játékospolitikájáról és gazdálkodásáról.

Kiderült, hogy az igazolt, többnyire túlfizetett NB1-es játékosok több mint 40 százaléka nem is játszik, folyamatosan zuhan a fiatal magyar játékosok játékperceinek száma, és több klub közben súlyos pénzügyi dolgokkal küzd. Csányi szerint mintha ostobák volnának a magyar klubtulajok és dobnák ki az ablakon a pénzt.

Csányi - aki már korábban is jelezte, hogy az utánpótlásba öntött pénzekhez képest kevesli a nemzetközi, de akár a hazai mezőnyben is helytállni képes fiatal játékoskat - azzal kezdte, hogy amikor 2010-ben átvették az MLSZ-t, két fontos célkitűzésük volt. Az egyik a külföldi játékosok számának és játékperceinek csökkentése, és a fiatalok számának és játékperceinek növelése. Ebben jól is állt az NB1 2015-16-ig, amikor egészen 75 százalékig kúszott fel a magyar igazolt játékosok száma. Akkor az MLSZ - a klubok nyomására - megszüntette azt a szabályt, ami alapján addig korlátozták a pályán egyszerre jelenlévő idegenlégiósok számát, és azt is, ami támogatta a fiatal játékosok szerepeltetését.

Ebből egyrészt az lett, hogy három év alatt a magyar játékosok száma 75 százalékról 70 alá esett és tovább csökken. Másrészt, és ez az igazán drámai Csányi szerint is,

a 23 év alatti játékosok játékperceinek aránya két év leforgása alatt 10 százalékról 4 alá zuhant be.

Fotó: Részlet Csányi Sándor beszámolójából az MLSZ 2019-es éves közgyűlésén / MLSZ youtube

Csányi ezen a ponton még inkább csak lemondóan jegyezte meg, hogy úgy tűnik, ha az MLSZ nem kényszeríti a klubokat, akkor azok önként nem tartják szem előtt a magyar futball és válogatott érdekeit. Aztán továbbent.

Hiába stabilizálták gazdálkodásukat 2016-ra, mára pénzügyileg több első- és másodosztályú klub ismét veszélyzónába került, ezért az MLSZ minden csapatra alkalmazni fogja az UEFA által megszabott pénzügyi előírásokat, a Financial Fair Playt, azaz a nem fenntarthatóan gazdálkodó klubokat kizárják az átigazolásból és más szankciókra is számíthatnak, és limitálni fogják az első keretek létszámát.

„Magyarországon mintha ostobák lennének a klub tulajdonosai. Képzeljék el hogy van 504 igazolt játékos, csapatonként 42, és az 504-ből az elmúlt szezonban 223 egyetlen egy percet se játszott. Hát normális az az ember, aki megengedi, hogy ilyen kerettel dolgozzon a klub, akkor, amikor pénzügyi gondok vannak?

Csányi ezután azt mondta, valószínűleg kénytelenek lesznek szabályozni a keretek létszámát az UEFA előírásoknak megfelelően. Elnézést kért a kivételektől.

„Ez egyszerűen így nem mehet tovább. Dobjuk ki a pénzt az ablakon. Akkor legalább menjünk el havonta egyszer vacsorázni a küldöttgyűléssel, annak is több értelme van. Ennek a pénznek a nagyrészét a külföldiek viszik haza.”

Nincs olyan, hogy a klubvezető nem szól bele az edző dolgába a csapat összeállításánál Csányi szerint, elvégre az ő pénzét költi; rossz beidegződés ez a magyar klubfutballban.

„Hogyhogy nem lehet beleszólni. Kinek a pénzét költi? Leigazolja, aztán nem játszatja? Majd elküldjük, és kifizetjük a hátralévő pénzt. Nincs következménye. Én a hűtlen gazdálkodás kategóriájába sorolnám. Majdnem hogy büntetőjogi, aki ilyet csinál. Mert nem a saját pénzét költi. Tisztelet a kivételnek.”

A közgyűlésen tartott beszédet teljes egészében az MLSZ Youtube-csatornáján lehet visszanézni: