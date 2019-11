Császár Előd: Nem volt tudatos, teljes szívből bocsánatot kérek

„A szerencsétlenül választott póló az enyém, de egyáltalán nem volt tudatos. Ez a mondat az amerikai popkultúra szerves része, én pedig ezt természetesnek vettem, és eszembe sem jutott az áthallás. Ez egyértelműen az én katasztofális hibám, amire nincs mentség!” – ezzel az önkritikus bekezdéssel indul Császár Előd lapunknak írt levele.

A zenész, a kilencvenes évek menő popsztárja, akinek karrierjét 25 évesen egy általa okozott baleset törte ketté, amiben meghalt egy rendőr, hosszú évek után az RTL Klub konyhai vetélkedőjében, a Konyhafőnök VIP-ben tér vissza a képernyőre. Mai cikkünkben arról írtunk, hogy Császár egy

NO MISTAKES JUST HAPPY ACCIDENTS

vagyis

feliratú pólóban szerepel a szakácsműsorban. A zenész erre célzott a levelében. Ami ezzel folytatódik és zárul:

Császár az amerikai popkultúrát emlegette, a pólófelirata ugyanis egy híres idézet Bob Rosstól, a kilencvenes évek közepén meghalt legendás amerikai tévés műsorvezetőtől.

Ross, aki igen népszerű tévés volt a nyolcvanas-kilencvenes években, hogy utána az internetkorszakban mémmé váljon, egy, a Festés öröme című műsorral lett híres. Ugyanis hivatásos katonából lett festőművész volt, aki annak idején egy hasonló tévéadás alapján kapott kedvet a festéshez, később saját műsorában tanította festeni a közönségét. A vicces haja, kellemes hangja, nyugodt beszéde és derűs természete miatt népszerű Rossnak több, szállóigévé vált szófordulata is volt, ezek talán leghíresebbike a

„We don't make mistakes, we just have happy little accidents.”