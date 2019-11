A Netflix kiegészíti a holokausztról szóló dokumentumfilmjét a lengyel kormány panasza miatt

Megvizsgálta a Netflix a lengyel kormány panaszát, ami egy holokauszt témájú sorozat miatt tiltakozott, ami szerinte pontatlanul mutatja be országa történelmét. A Treblinka Rettegett Ivánja (The Devil Next Door) című dokumentumfilm-sorozat Ivan Demjanjuk ukrán háborús bűnösről szól, aki a németek által megszállt Lengyelország területén létrehozott Treblinka haláltábor őre volt.

A sorozat első részében egy ponton feltűnik Lengyelország mai térképe, amin a film szerzői feltüntették néhány második világháborús náci haláltábor - köztük Auschwitz és Treblinka - helyszínét. De Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök szerint nem felel meg a valóságnak, hogy a németek által megszállt Lengyelország területén, illetve az országnak a Harmadik Birodalomhoz csatolt részein létrehozott náci német lágereket egy mai térképen ábrázolják. Szerinte a térkép megtéveszti a nézőket, mivel azt sugallja, hogy Lengyelország felelős volt a haláltáborokban elkövetett bűntettekért.

A Netflix most közölte, hogy kiegészítik a filmet, és a vitatott jelenetnél egy olyan szöveg jelenik meg a képernyőn, ami tájékoztatja a nézőket, hogy a tábor a nácik által megszállt területen működött. Hozzátették, hogy a készítők azt a térképet használták, amit az amerikai és az izraeli tudósításokban jelent meg Demjanjuk pere alatt. (Variety)