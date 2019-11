Negyedmillióan tüntettek Prágában a miniszterelnök ellen

Óriási tömegtüntetést tartottak szombaton Prágában, hogy a bársonyos forradalom 30. évfordulóján Andrej Babis miniszterelnök távozását követlejék. A prágai vár közelében lévő dombon legalább 250 ezren gyűltek össze.

A tüntetők ultimátumot küldtek a miniszterelnöknek: adjon túl üzleti érdekeltségein a sajtóban és az élelmiszeriparban, vagy pedig mondjon le hivataláról. A határidő december 31. A tüntetést egy civil szervezet, a Demokrácia Millió Pillanata nevű csoport szervezte.

Nagyon sokan voltak. Fotó: Lukas Kabon/Anadolu Agency

A felvonulók azt is erősen sérelmezték, hogy egy olyan ember vezeti Csehországot 30 évvel a rendszerváltás után, aki 1982-ben külkereskedőként a kommunista titkosszolgálat ügynöke lett. Babis ugyan tagadja, hogy ez történt, de szlovákiai archívumokból dokumentumok kerültek elő a beszervezéséről, és ezeket egy szlovák bíróság valódinak minősítette.

Babist azzal is vádolják, hogy a cseh közmédiát elfogulttá alakította, illetve a sajtóban lévő érdekeltségein keresztül is manipulálja a választókat. Támadták azzal is, hogy még pénzügyminiszterként saját cégeihez csatornázott EU-s támogatásokat - ebben az ügyben az EU még vizsgálódik, de a cseh ügyészség éppen Babis 65. születésnapján leállította a saját nyomozását.

30 évvel a bársonyos forradalom után. Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Babis pártja, az ANO, évek óta a legnépszerűbb párt Csehországban, a májusi EP-választáson 21 százalékkal nyertek. Az ellenzék most tárgyalásokat kezdett, hogy esetleg összefogva próbálják legyőzni az ANO-t a következő választáson. Az ANO-nak nincs többsége most sem a cseh parlamentben, a kommunisták támogatásával tud csak kormányozni.