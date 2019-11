Hvg.hu: Fű alatt államosítanák az Akadémia 70 milliárdos ingó vagyonát

Bár közel egyéves küzdelem után júliusban sikerült a kormánynak júliusban az Eötvös Loránd Kutatóintézet Hálózatba (ELKH) terelnie a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóintézeteit, az akadémiai vagyont akkor érintetlenül hagyták. Ehhez képest a hvg.hu most azt írja, fű alatt mégis államosítanák az ingóságok egy részét.

Júliusban csak azt írták elő, hogy a kutatáshoz szükséges eszközöket, berendezéseket (számítógépek, bútorok, laborok) az MTA adja ingyenes használatba korábbi intézetei számára. Az intézetek szeptemberben vagyonhasználati szerződéseket kötöttek az MTA-val ezekről az ingóságokról, és rögzítették, hogy továbbra is az MTA tulajdonában maradnak.

Tüntetés az MTA átalakítása ellen júliusban Fotó: Halász Júlia

A lap szerint az ELKH főtitkára, Szigeti Ádám most azt kérte a tizenöt intézet vezetőitől, hogy mérlegeikben „könyveljék szét” az általuk használt ingó vagyont az Akadémiához tartozóktól: előbbieket tüntessék fel sajátjukként, és csak azokra a tételekre kössenek vagyonhasználati szerződést az Akadémiával, amelyeket nem állami támogatásból, hanem az MTA köztestületi költségvetéséből szereztek be.

A főtitkár arra hivatkozott, hogy az MTA szeptemberig a kutatóhálózaton keresztül, az annak nyújtott költségvetési támogatás révén látta el a tudományos kutatással kapcsolatos közfeladatát. Ezért szerinte az MTA költségvetéséből a kutatóhelyeknek továbbított támogatásból és az intézetek saját bevételeiből vásárolt ingóságok a kutatóhely saját vagyonának, vagyis állami tulajdonnak minősülnek.

A lap szerint nyár végén az innovációs minisztériumot képviselő ügyvédi iroda arra biztatta a kutatóintézetek vezetőit, hogy ne írják alá a vagyonhasználati szerződéseket, mert azzal hűtlen kezelést valósítanak meg. Végül aláírták őket, de szerepelt benne egy záradék arról, hogy 60 napon belül felülvizsgálhatják.

A levelet nem küldték el az MTA-nak, ahonnan a hvg.hu kérdésére azt írták, ők továbbra is a korábbi szerződés szerint járnak el. A lap úgy tudja, az MTA elnöksége akárt pert is indítana a nagyjából 70 milliárdos ingóvagyon megtartásáért, és attól is tartanak, hogy egy hasonló, rejtett államosítás akár az akadémiai ingatlanokat is elérheti.