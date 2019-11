Kósa: A turisták sem kapnak enni az államtól, ők sincsenek éheztetve

„Az a tízmillió turista, aki belép Magyarországra sem kap enni a magyar államtól, ők sincsenek éheztetve” - érvelt Kósa Lajos az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának hétfői ülésén, amikor Szél Bernadett független képviselő törvénymódosítóját tárgyalták, számolt be a 24.hu. A javaslat a határmenti tranzitzónában elszállásolt menedékkérők éheztetéséről szólt, tavaly augusztus óta ugyanis dokumentáltan

17 alkalommal 27 embert éheztettek a hatóságok a tranzitzónákban. A Magyar Helsinki Bizottság minden alkalommal a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, ami minden esetben utasította a magyar államot az eljárás alatt álló külföldiek élelmezésére. Júliusban kötelezettségszegési eljárás is indult Magyarország ellen.

Kósa Lajos Fotó: botost/444.hu

Kósa Lajos, a parlamenti bizottság fideszes elnöke viszont - azon túl, hogy turistákhoz hasonlította a menedékkérőket - azt mondta, mindenki kap enni, aki eljárás alatt van, és Szél javaslata valótlanságokat tartalmaz, ezért nem támogatja a tárgysorozatba vételét. A 24.hu szerint a többi kormánypárti tag nem szólt hozzá a vitához, inkább a telefonjukat nyomkodták.

Kósa azzal hárította az állam felelősségét, hogy „a tranzitzónákban tartózkodókat nem is léptették be Magyarországra, így nincsenek is magyar területen”, illetve Szerbia felé nyitott a tranzit, a fémkonténerek tetejére húzott szögesdrót senkit sem akadályoz, hiszen az egy műszaki határzárt.

„Minden létező valótlanságot előadnak, hogy kinyissák a menekültáradat előtt a kapukat, ez nem meglepő” - mondta. Szerinte az ellenzék azért támogatja Szél javaslatát is, hogy Magyarország rossz hírét keltsék. Szél javaslatát leszavazta a fideszes többség.

A tranzitzónában uralkodó állapotokról egy iráni menedékkérő, Abouzar Soltani készített filmet, amit múlt héten mutattak be Budapesten.