Kormány: Nem tervezzük a választási törvény átírását

Kedden írt arról a Blikk, hogy a kormány a következő időszakban az önkormányzati választási eredmények ismeretében több ponton is módosíthatja a választási törvényt. A lap azt írta, döntés még nem született, az Igazságügyi Minisztérium is annyit mondott, nincs napirenden az ügy, de az tény, hogy a választókerületek felülvizsgálata ebben a ciklusban esedékes, ezzel együtt pedig elfogadhat más módosításokat is a tavaly harmadjára is kétharmaddal megalakult kormánytöbbség.

Gyimesi csángó népviseletbe öltözött férfi leadja szavazatát a csíkszeredai magyar főkonzulátuson az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án. Illusztráció: Veres Nándor/MTI/MTVA

A Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó Kormányzati Tájékoztatási Központ az alábbi közleménnyel reagált a cikkre: