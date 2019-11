Blikk: A választási szabályok átírására készülhet a Fidesz

Az önkormányzati választási eredmények ismeretében több ponton is módosíthatja a választási törvényt a kormány a következő időszakban - írja a Blikk. A lap szerint döntés még nincs az ügyben, és az Igazságügyi Minisztérium is azt válaszolta a lapnak, hogy jelenleg nincs napirenden a választási szabályok módosítása. Az viszont tény, hogy a választókerületek felülvizsgálata ebben a ciklusban esedékes, ezzel együtt pedig elfogadhat más módosításokat is a kétharmados kormánytöbbség.

A Blikk úgy tudja, hogy az egyik elképzelés csak pártokat és egyéni jelölteket engedne indulni az önkormányzati választáson, tehát kizárná az olyan civilszervezeteket, amik októberben több településen is az egyesült ellenzék jelöltét indították (igaz, volt olyan kormánypárti jelölt is, aki hivatalosan egy ilyen szervezet nevében indult). A parlamenti választáson ilyen civilszervezetek egyébként a jelenlegi szabályok szerint sem indíthatnak jelöltet.

Újra napirendre kerülhet a választási regisztráció bevezetése is, ami hét éve az Alkotmánybíróság ellenállásán bukott el. Az Alkotmánybíróság azonban azóta sokat változott, legutóbb pont a regisztrációt leginkább ellenző Stumpf István mandátuma járt le. A regisztrációval a Fidesz azt akarta elérni, hogy a választáson csak olyanok szavazhassanak, akik korábban már direkt kérték a névjegyzékbe vételüket. Ha például fél évvel a választás előtt regisztrálni kellene, akkor egy, választás előtti botrány nem fájna annyira egyik oldalnak sem, a Borkai-ügy például nem tudott volna ilyen veszteségeket okozni a Fidesznek.

A Blikk szerint a harmadik módosítási pont a győzteskompenzáció eltörlése lehet, aminek lényege, hogy az egyéni választókerületekben nemcsak a vesztes jelöltek szavazatai csúsznak fel a kompenzációs listára és eredményezhetnek parlamenti helyeket, hanem a győztes jelölt azon szavazatai is, amikkel megverte a 2. helyezettet. Ennek logikai alapja, hogy a győztes jelöltnek elegendő csak 1 szavazattal megvernie a 2. helyezettet, amit ezen felül kap, az ugyanúgy nem vezet mandátumhoz, mint a vesztesekre leadott szavazatok. A gyakorlatban azonban ez ahhoz vezetett, hogy a kormánypárt 2014-ben és 2018-ban is túlnyerte magát, és sokkal nagyobb parlamenti többséget szerzett, mint amilyen arányban szavaztak az emberek a Fideszre.

A 2022-ben az ellenzék közös jelölteket indít, akkor viszont már fennáll a lehetősége, hogy a győzteskompenzáció nem a FIdeszt, hanem az ellenzéket segítené.

„Az biztos, hogy alapos modellszámítások előzik majd meg az erről szóló döntést”



- mondták a Blikk forrásai.