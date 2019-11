Visontai szivárgás: „Egy dolog, amit a lakosság észlel, más, amit a műszerek”

Sajtótájékoztatót tartott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Mátrai Erőműben tapasztalt gázszivárgás miatt péntek délután.

A tájékoztatón rengeteg egyenruhás ember vett részt, akik igyekeztek megnyugtatni mindenkit arról, hogy jelenleg senki nincs veszélyben: folyamatosan monitorozzák a környéken a levegő és a vizek minőségét, és igyekeznek rájönni, hogy mi okozta az Őzse-völgyi víztározóban a szennyezést. (A Bene-patak vizét a Greenpeace is bevizsgáltatja.)

A Hvg élő közvetítésén jól átjön, hogy a sajtótájékoztató hangulatát az HBO Csernobil c. drámasorozata ihlette: az újságírók kérdésére általában annyit válaszoltak, hogy folyik a vizsgálat, mindenki biztonságban van, és egyébként sem akarnak a részletekbe belemenni, mert úgyse értené senki.

Mint ismeretes az erőműben november első hetében észleltek először szivárgást, amikor a kéntelenítő medence elromlott szivattyúját javították november 6-án. Másnap reggel a munkások ismét érezték az erős szagot, irritációt érzékeltek. Délután már a kénhidrogén jelenlétét is kimutatták, ekkor az érintett épületet kiszellőztették. Ám a nyilvánosság minderről csak 12-én értesült, amikor a Heves megyei katasztrófavédelem tájékoztatott. Ezután nyilvánosságra került az erőmű belső levelezése, amelyől kiderült, hogy korábban jelentkezett a probléma.

„Jól értem, hogy a lakosság előbb jelzett, mint a műszerek?”

Kérdezte az egyik újságíró, hiszen november 7. és 12. között nem tájékoztattak senkit a problémáról. Hampó Norbert az erőmű biztonsági vezetője azt válaszolta, hogy „egy dolog, amit a lakosság észlel, más, amit a műszerek”.

Hampó szerint a lakosság a bomlástermék szagát érezhette, a kéntelenítő medence ötvenméteres körzetében a műszerek viszont nem jeleztek veszélyes határértéktúllépést, bár annak a közelében volt a nitrogénmonoxid és a kénhidrogén koncentrációja 7-én délután.

„Nem akarok kémiai továbbképzést tartani, de a kénhidrogén szagát akkor is lehet érezni, ha az eredmény nullás.”

Az sem derült ki, hányan fordultak orvoshoz, a tájékoztatón csak arról számoltak be, hogy az erőmű orvosához 19-20 ember fordult, dehogy a környező települések háziorvosaihoz mennyien járultak, arról nem szereztek információt.

Az Őzse-völgyi tározót, amelybőpl az erőmű a vizet veszi teljesen leeresztik, és a szennyezett iszapot kikotorják, majd tiszta vízzel újra feltöltik.

A tározóval már idén júliusban is voltak gondok, amikor az onnan kikerült szennyező anyagok miatt a Bene-patak vize szúrós szagúvá vált, habzani kezdett, a halpusztulást pedig még a Tarnában is észlelték. Ebbe a víztározóba engedi a szennyvizet Mészáros Lőrinc év elején felavatott gabonafeldolgozója, a Viresol Kft. is. A Viresol és a Mátrai Erőmű nem véletlenül működik egymás mellett, mindkettő ugyanúgy Mészáros holdingjához, az Opus Global Nyrt.-hez tartozik.

Az is kiderült, hogy környezetkárosítás miatt indult rendőrségi eljárás a gázképződés ügyében. Ezt Czinege László rendőrfőkapitány jelentette be. A feljelentést az ügyről megjelent sajtóinformációkra alapozva szerdán és csütörtökön tették a rendőrségen. A vizsgálatot nem a Heves megyei, hanem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja le.

Szakértők bevonásával jelenleg is vizsgálják a gázképződés kialakulásának okait. (MTI/444/Hvg)