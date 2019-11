Az Uber elvesztette a londoni működési engedélyét

A fuvarszervező cég komoly bajba került az egyik legfontosabb piacán, a brit fővárosban, miután a Transport for London vizsgálata során arra jutott, hogy a vállalat nem tett eleget az utasbiztonság érdekében megkövetelt feltételeknek, és ezért nem újítják meg az Uber működési engedélyét.

A hatóság közleménye szerint több mint 14 ezer olyan uberes utazásról tudnak, amikor az utasokat olyan sofőrök vitték, akik az Uber telefonos alkalmazásában kamu adatokat és személyazonosságot adtak ki magukról. Arra is akadtak példák, hogy eltiltott sofőrök újra képesek voltak regisztrálni az Uber rendszerébe, és ismét utasokat szállítani.

Az Uber-nek eddig is konfliktusos volt a viszonya a brit főváros hatóságaival, jelenleg is két hónapnyi próbaidőn voltak éppen, miután a TfL korábban már arra szólította fel a vállalatot, hogy tegyen meg többet a sofőrök ellenőrzéséért, illetve az utasbiztonság növelésérért. A működési engedélyüket elsőnek 2017-ben vonták volna be, azóta kétszer is kaptak plusz időt a hiányosságok rendezésére, a legutóbbi lehetőségük vasárnap jár le. A TfL hétfői döntése alapján nem voltak elégedettek az Uber lépéseivel, szerintük rendszerszintű hiányosságok voltak a fuvarszervezőnél, és bár tapasztaltak pozitív változásokat is, de ezek sem voltak elegendőek.

Az Uber fellebbezni fog a döntés ellen, addig autóik az utcákon maradhatnak. Mintegy 45 ezer sofőr használja az Ubert Londonban, ezzel ez a vállalat ötödik legnagyobb piaca a világon.

Az Uber közleménye szerint a döntés rendkívüli és elhibázott, és az összes sofőrjüket átvilágították Londonban az elmúlt hónapok során. Hasonlóról posztolt a cég vezérigazgatója, Dara Khosrowshahi is, aki szerint az elmúlt két évben alapvetően megváltoztatták a londoni működési modelljüket.

Ha az Uber fellebbezését elutasítja a bíróság, akkor az Uber tényleg eltűnhet London utcáiról. (BBC, Guardian)