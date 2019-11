Íme a Láttalak Csütörtök történetének legalaposabb látása

Láttam valakit! Vasárnap (november 24) volt, délután olyan 3 körül mentem át a Moszkva téren, amikor a 4-es 6-os (induló) villamosmegállónál szembejött velem egy srác, aki instant borzasztóan megtetszett. Személyleírás: sötétbarna haj, barna szem, fekete dzseki és neonzöld hátizsák. Ha jól emlékszem épp telefonált.

A szemébe nézve bámultam, ő pedig visszabámult, míg el nem haladtunk egymás mellett. Átmentem a villamossíneken, amikor visszafordultam, de akkor már nem láttam.

Aztán bementem a Moszkva felől nyíló Sparba (tehát a kicsibe, nem a Lövőház utcaiba), és tadamm, egyszer csak ő is ott volt a haverjával. Megint elhaladtunk egymás mellett, bámultuk egymást, de én ezennel - na figyu, erre nagyon büszkve vagyok - EL IS MOSOLYODTAM (pedig amúgy elég béna vagyok az ilyenekben, általában oda se nézek, ha tetszik valaki). Tehát most talán már rájött, hogy nem csak egy creepy, nagy szemekkel össze-vissza bámuló random lány vagyok, hanem hogy valóban tetszik nekem.

Hát ennyi volt, fizettek, én is fizettem, eltűntek. Egész nap a fejemben járt a srác, aztán elmeséltem a barátnőimnek, mi történt, ők pedig egy fantom-/kerestetik képet készítettek róla:

Ugyanis a srác egy picit a kedvenc sorozatom, a Six Feet Under (magyarul "Sírhant művek")-ben szereplő Joe karakterre (Justin Theroux) emlékeztetett.Egyébként még a Tindert is letöltöttem miatta 24 órára, hátha fent van, de nem találkoztam vele és elegem lett e csodás alkalmazásból, ezért utána le is töröltem.





Rólam azt kell tudni - ami jelenleg talán a legfeltűnőbb - hogy egy lábtörés miatt, amiből még kigyógyulok, egy mankóval járok. Illetve van egy orrpiercingem, frufru és hosszú (de aznap összekötött) sötétszőke haj, karikás fülbevaló. Padlizsánlila-színű kabát, hatalmas fekete sál, fekete hátizsák.



Szóval ennyi. Remélem nagyon, hogy nyilvánosságra hozzátok a kis történetet, mert azóta is csomószor visszagondolom a srácra. Elég ritka jelenség, hogy tetszik nekem valaki, pláne az, hogy rámosolygok. Make a mankós lány happy! :) Légyszi.