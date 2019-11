Orbán Viktor nagyon elégedett Mészáros Lőrinc horvát focicsapatával, amit több milliárd forinttal támogat közpénzből a magyar kormány

Az nem világos, hogy pontosan milyen funkcióban, az biztos, hogy szerda este meglátogatta az eszéki focicsapatot Orbán Viktor. Erről nem a magyar miniszterelnök, hanem a klub számolt be a honlapján. Orbán csak egy eszéki burekfogyasztással jelentkezett be Facebookon.

Orbán nem véletlenszerűen ment Eszékre, az NK Osijek társtulajdonosa Mészáros Lőrinc. Miután a felcsúti milliárdos (értsd: Mészáros Lőrinc) beszállt a horvát csapat finanszírozásába, a magyar kormány is felfedezte magának a klubot, és 2016 óta évente egymilliárddal forinttal támogatja az eszéki utánpótlásnevelést. (És váratlanul megjelentek támogatóként a magyar közbeszerzéseken taroló cégek is.) A rendszeres nagyvonalú támogatást az Orbán-kormány azzal magyarázza, hogy szükséges a határon túli magyar focisták képzése is, ami ott megbicsaklik, hogy Eszék lakosságának kevesebb mint egy százaléka magyar, így nem magyar szótól hangos a focipálya.

Az NK Osijek elég bő beszámolót közöl Orbán szerda esti látogatásáról, itt egy szó sem esik az utánpótlásban szereplő magyar gyerekekről. Orbán ugyanakkor nem győzte dicsérni a klubot:

„Örömmel vettem, hogy így fogadtak egy ilyen patinás klubnál, mint amilyen az önöké. Tíz esztendeje már jártam itt a Puskás Akadémia utánpótláscsapataival, s már akkor megismerkedhettem az itteni edzőkkel, klubvezetőkkel. Akkor még jóval kisebb egyesületről beszélhettünk a mai viszonyokhoz képest, úgy tűnt, mintha nem igazán lenne jövőképük. Megismertem az akkori nehéz helyzetet és ahhoz képest mára a közös munkának köszönhetően teljesen más szintre emeltük a város futballját olyanra, melyet Eszék megérdemel” - idézi a Nemzeti Sport a klub beszámolóját.

Orbán szavait olvasva tényleg nem világos, hogy ő itt most mint felcsúti futballfelelős, magyar miniszterelnök vagy Mészáros Lőrinc gazdasági tanácsadója beszél:

„Gyors sikerre nem számítottam, de néhány fontos és biztató dologra hamar felfigyeltem. Horvátországban a labdarúgó utánpótlásban sokkal hamarabb beérnek a fiatalok és sokkal korábban mutatkozhatnak be az első csapatban. Ezért is kértünk fel két edzőt önöktől, hogy a Puskás Akadémián is megmutathassák, hogyan kell dolgozni az utánpótlásban. Kiderült, hogy ennek az együttműködésnek van jövője és az is, hogy a horvátok sokkal nyitottabbak a közös munkára, mint azt korábban gondoltuk. Fontos volt persze azt is bizonyítanunk, hogy nem kisajátítani szeretnénk a klubjukat, sokkal inkább segíteni. Nem volt persze könnyű mindennek a módját megtalálni, ezért is szeretném mindenkinek megköszönni, aki ebben részt vett és valamilyen formában segített, külön is Mestrovic úrnak, aki horvát részről ennek a munkának az élére állt.” (Ivan Mestrovic Mészáros mellett a klub másik, horvát társtulajdonosa, a klub elnöke.)

Orbán külön is kitért arra, hogy annak idején az eszéki labdarúgó projektet támogathatónak ítélte, és ahogy azt tapasztalja, az ügy jó irányba halad.



„Elkezdhettük ezt a munkát és azt mondhatom, hogy azóta az NK Osijek szurkolójává is váltam. Különösképpen érdekel az itteni utánpótlás helyzete és azt mondhatom, a horvátok született tehetségek a futballban, ezért is a legfontosabb az itteni labdarúgó-akadémia helyzete. Vagyis az új utánpótlás-központot gondoltuk a legfontosabbnak az önök számára, de később aztán Ivan Mestrovic felvetette egy új stadion tervét is. Ez sokkal nehezebb ügynek tűnt, de úgy látom, itt mindennél fontosabb, hogy igazi nagy klubot hozzanak létre”



- mondta Orbán, kitérve a horvát stadionépítés nehézségeire. Ott valóban nem az állam építi a stadionokat, mint nálunk, így tényleg nehezebb. A stadionban egyébként a legmegbecsültebb vendégek szaunából nézhetik majd a meccseket.

Fotó: NK Osijek/Facebook

Orbán beszélt a horvát klub jövőjéről is, de úgy, mintha az közös projekt lenne:

„Azokkal az anyagi forrásokkal, amelyekkel a klub most gazdálkodhat, nem reális azt feltételezni, hogy horvát bajnoki címet szerezzen az egyesület, de Ivannal beszéltünk a jövőről is. Először is meg kell teremteni a feltételeket, az után gondolkodhatunk a bajnoki címről. Az együttműködés, amelyben a szurkolótábor és Eszék városa is részt vesz, elhozhatja az áhított sikert, ami hab lenne a tortán és nagy öröm. Az bizonyos, hogy a klubnál keményen dolgoznak mindezen és két-három év alatt meg is erősödhet annyira a keret és a költségvetés. Biztos vagyok abban, hogy az eszéki labdarúgásra még nagy sikerek várnak, és abban is, hogy a következő idényben Európában is újra eredményes lehet az NK Osijek”.



Amikor „Mészáros Lőrinc” beszállt az eszéki fociba, nem titkolta, hogy a 99 százalékban nem magyar lakosú horvát város akadémiáján kinevelt játékosok eladásából valamennyi anyagi hasznot remél, amellyel némileg csökkentheti a költségeit. Mészáros korábban épp a 444-nek panaszolta, hogy egy magyar játékost mennyivel nehezebb eladni egy délszlávhoz képest, Eszéken tehát valóban nagyobb bevételre tehet szert játékoseladásból.

A szerda esti beszélgetés végén a magyar miniszterelnök magasabb szintre próbálta emelni a szimplán üzletnek tűnő eszéki projektet:

„Horvátország és Magyarország együttműködése a sportban egyben ajtó a további területekhez is, ezért is tekintek az eszéki projektre nem csupán sportfejlesztésként. Ezért is öeültem például annak, hogy a horvát futballválogatott budapesti vendégjátéka alkalmával a horvát himnusz taktusai alatt nem hallottunk füttyszót, mint ahogy Splitben sem a magyar Himnusz közben, jóllehet mindenféle hangot lehetett hallani a mérkőzés előtt. A sportban persze egymásnak feszülhetünk a pályán, de tiszteljük egymást, míg az eszékihez hasonló ügyekben közösen dolgozunk, ami, biztos vagyok benne, mind Horvátországnak, mind Magyarországnak fontos és hasznos.”



A klubelnök Ivan Mestrovic nem győzött hálálkodni a büszkén fogadott magas rangú vendégnek.



„Hálás vagyok Viktornak azért, hogy klubunk legismertebb szurkolója. Egyben szeretném azt is megköszönni, hogy Eszéket érdemesnek tartotta a fiatalok és a sport fejlődése végett egy ilyen projekt kivitelezésére. Egyben jó barátomnak, Mészáros Lőrincnek is kifejezném hálámat, aki szintén elhivatottan dolgozik a klubért. Biztos vagyok abban, hogy Eszék még a mostaninál is sikeresebb lehet, nem csak a labdarúgásban, de más sportágakban is. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy ilyen baráti, a sporton is túlmutató kapcsolatban végezhetjük a feladatunkat