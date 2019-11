A baráti magyar kormány ajándékát, Petőfi-szobrot avattak Csunkingban

Petőfi Sándort és Szendrey Júliát közösen ábrázoló szobrot avattak pénteken a nyugat-kínai Csungkingban. Szórádi Zsigmond Kokárda virága című alkotása a Külgazdasági és Külügyminisztérium adománya Jücsung kerület önkormányzatának a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok 70. évfordulója alkalmából.

A Magyarország Csungkingi Főkonzulátusának szervezésében felállított, kettős szobor avatásán Szőcs Géza miniszterelnöki főtanácsadó és Csang Ling, Kína Népi Politikai Tanácskozó Gyűlésének helyettes elnöke mondott ünnepi beszédet.

Szőcs Géza az MTI-nek pénteken elmondta, a szoborállítás annak a stratégiának a része, amely a magyar külpolitikai apparátuson keresztül Nyugat-Kínában is meg akarja jeleníteni Magyarországot, hiszen eddig csak Pekingben és a tengerparti városokban volt hagyománya a magyar politikai, gazdasági és kulturális jelenlétnek. A közelmúltban azonban három közép- és nyugat-kínai város - Csungking, Csengdu és Hszian - egyetemein is magyar szakok jöttek létre, Csungkingba pedig rövidesen közvetlen légijárat is indul Budapestről - emlékeztetett. Ez a szoboravatás tehát nem csupán egy kulturális szimbólum, hanem a magyar kormány által hirdetett keleti nyitásnak és a kínai Egy övezet, egy út programnak is konkrét megjelenése - hangsúlyozta a miniszterelnöki főtanácsadó.

Mint hozzátette, Szórádi Zsigmond szobra azt a Petőfit jeleníti meg, akihez minden kínainak van kötődése, hiszen valamennyi kínai iskolás megtanulja a magyar költő Szabadság, szerelem című versét. De

a szobor persze a szerelmesekhez is szól, ezért melléje egy lakatfalat is kialakítottak, ahová elhelyezhetik szerelemlakatjaikat

- jegyezte meg Szőcs Géza. Felhívta a figyelmet arra is, hogy most a Magyar Filmhét kezdődik, amelynek során olyan magyar filmeket ismerhet meg a nyugat-kínai közönség, mint a Valami Amerika 3., a Brazilok, a Viszkis és a Napszállta - írja az MTI.

A szobrot egyelőre csak a Demokratában lehet megcsodálni: