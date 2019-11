Az MTI közös képet közölt Rogán Cecíliáról, Mészáros Beatrixról és a Mikulásról

Rogán Antal volt felesége, Mészáros Lőrinc lánya és az alexandrás Matyi Dezső lánya is feltűnik az állami hírügynökség fenti képén, amely a MikulásGyár megnyitóján készült a Millenárison.

A képaláírás így szól:

Sárközi Edit, a NKM Nemzeti Közművek Zrt. vezérigazgatója (b2),

Matyi Alexandra, az Alexandra Könyvkiadó ügyvezető igazgatója (b3),

Rogán Cecília, a Nakama & Partners ügyvezetője (b4),

Zsolnai Endre, a MikulásGyár alapítója (b5),

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója (b6),

Joulupukki, a lappföldi Mikulás (b7),

Mészáros Beatrix, az OPUS Global Nyrt. igazgatósági elnöke, a Mészáros Csoport vezetője (j2) és

Glázer Tamás, a Millenáris Park Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (j).

Rogán Cecília és Sarka Kata cége tavaly szállt be az adománygyűjtő akcióba.

Az MTI tudósítása szerint a 15. MikulásGyár karácsonyi jótékonysági akció december 21-ig családi programokkal is várja az adományozókat. A nyitóhétvégén fellép mások mellett Kasza Tibi, Radics Gigi, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, lesz gyermekszínházi előadás és bűvészprodukció is. A Millenáris park mellett a budapesti Lurdy Házban is gyűjtik a csomagokat, ismét gyűjtőpont lesz a József Attila Színház aulája, ahonnan az ajándékokat a színház december 20-án szállítja a Millenáris parkba. A rászorulóknak továbbra is elsősorban tartós élelmiszerre, tisztítószerekre, jó minőségű, ruhára, játékra van szükségük. Ezeket a Magyar Posta szállítja el a Magyar Vöröskereszt központjába, ahol az adományok szétosztásáról gondoskodnak - idézi a közlemény Zsolnai Endre, a MikulásGyár alapítója szavait.

Rogán-Gaál Cecília, a Nakama&Partners ügyvezetője a megnyitón elmondta: idén is az a céljuk, hogy minél többen csatlakozzanak a karitatív akcióhoz, ehhez pedig igyekeztek a lehető legszínesebb műsort összeállítani, hogy igazi családi program legyen a MikulásGyár meglátogatása.

Az akcióhoz idén kiemelt támogatóként csatlakozott a Mészáros Csoport, amely az adományozás mellett 1300 rászoruló gyermeket lát vendégül a Fővárosi Nagycirkuszban,

ahol a gyermekotthonok lakói az ünnepi előadás előtt a finn Mikulással is találkozhatnak majd. Emellett ingyenes korcsolyázási lehetőséggel, valamint egy kézműves Csokikuckóval is várja a vállalatcsoport a gyerekeket a Millenáris parkban, Nyíregyházán pedig meleg étellel, színes programokkal és ingyenes koncertekkel lepik meg a rászoruló családokat. A Mészáros Csoport dolgozói aktívan is részt vesznek a MikulásGyár támogatásában, adománygyűjtéssel és önkéntes munkával segítik a rendezvényt - foglalta össze Mészáros Beatrix, az Opus Global Nyrt. igazgatósági elnöke, a Mészáros Csoport vezetője.

Mészáros Beatrix Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az első ajándékok minden évben külföldről érkeznek a MikulásGyárba, idén a finn Mikulás otthonából, Rovaniemi városából küldték az első csomagot a település vezetői. A karitatív akcióban a szervezők mellett önkéntesek százai segítik az alapítvány munkáját, számos cég csapatépítő eseményként vállal szerepet a gyűjtésben, szortírozásban. A Mikulásgyár logisztikai partnere a Magyar Posta Zrt., amely biztosítja az adományok elszállítását a Magyar Vöröskereszt központjába. A csomagokat országszerte a legtöbb postán térítésmentesen veszik át, a dobozokra rá kell írni, hogy MIKULÁSGYÁR - írja az MTI.